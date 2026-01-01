Заседание экспертной группы по согласованию проектов Концепции цифровой трансформации отраслей лесопромышленного комплекса государств – участников Содружества Независимых Государств и Плана мероприятий по ее реализации, разработанных Агентством лесного хозяйства при Правительстве Республики Таджикистан в целях развития дальнейшего сотрудничества в отраслях лесопромышленного комплекса на пространстве СНГ состоялось 23 января 2026 года в Отделении Исполнительного комитета СНГ в Москве.

Как сообщает пресс-служба Исполкома СНГ, на заседании, прошедшем под председательством директора департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Мыскина Михаила Евгеньевича, эксперты детально обсудили представленные предложения и дополнения и одобрили проекты документов. После процедуры согласования в правительствах проекты Концепции и Плана мероприятий будут внесены на рассмотрение высших органов СНГ в установленном порядке.

Документы направлены на расширение межгосударственного взаимодействия, изучение и распространение опыта государств – участников СНГ и международного опыта по развитию лесопромышленной отрасли в условиях цифровой трансформации лесопромышленного комплекса, в том числе использование беспилотных летательных аппаратов для проведения высокоточных обследований лесных территорий, внедрение и использование геоинформационных систем, автоматизированных систем управления лесозаготовками, учета лесных ресурсов, планирования лесохозяйственных мероприятий, использование спутникового мониторинга для наблюдения за лесными массивами в реальном времени.

Ожидается, что реализация указанных документов будет способствовать решению актуальных и перспективных задач, связанных с информатизацией, автоматизацией и цифровым управлением для дальнейшего развития лесного хозяйства и лесной промышленности в государствах – участниках СНГ.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции с участием представителей Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, а также Исполнительного комитета СНГ и Белорусского государственного технологического университета – базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по образованию в области лесного хозяйства и лесной промышленности.