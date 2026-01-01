ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЭКСПЕРТЫ СТРАН СНГ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА


15:23 23.01.2026

Заседание экспертной группы по согласованию проектов Концепции цифровой трансформации отраслей лесопромышленного комплекса государств – участников Содружества Независимых Государств и Плана мероприятий по ее реализации, разработанных Агентством лесного хозяйства при Правительстве Республики Таджикистан в целях развития дальнейшего сотрудничества в отраслях лесопромышленного комплекса на пространстве СНГ состоялось 23 января 2026 года в Отделении Исполнительного комитета СНГ в Москве.

Как сообщает пресс-служба Исполкома СНГ, на заседании, прошедшем под председательством директора департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Мыскина Михаила Евгеньевича, эксперты детально обсудили представленные предложения и дополнения и одобрили проекты документов. После процедуры согласования в правительствах проекты Концепции и Плана мероприятий будут внесены на рассмотрение высших органов СНГ в установленном порядке.

Документы направлены на расширение межгосударственного взаимодействия, изучение и распространение опыта государств – участников СНГ и международного опыта по развитию лесопромышленной отрасли в условиях цифровой трансформации лесопромышленного комплекса, в том числе использование беспилотных летательных аппаратов для проведения высокоточных обследований лесных территорий, внедрение и использование геоинформационных систем, автоматизированных систем управления лесозаготовками, учета лесных ресурсов, планирования лесохозяйственных мероприятий, использование спутникового мониторинга для наблюдения за лесными массивами в реальном времени.

Ожидается, что реализация указанных документов будет способствовать решению актуальных и перспективных задач, связанных с информатизацией, автоматизацией и цифровым управлением для дальнейшего развития лесного хозяйства и лесной промышленности в государствах – участниках СНГ.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции с участием представителей Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, а также Исполнительного комитета СНГ и Белорусского государственного технологического университета – базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по образованию в области лесного хозяйства и лесной промышленности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2026
валюта курс
EUR 3.3380
USD 2.8440
RUB 3.7411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8440 -0.0031
RUB 3.7411 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3300 3.3390
USD 2.8440 2.8490
RUB 3.7320 3.7350
подробнее

Конвертация в банках
на 23.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1740
EUR/RUB 89.1500 89.5000
USD/RUB 76.1000 76.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте