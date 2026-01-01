Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении феррониобия (код 7202 93 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 0% от таможенной стоимости сроком по 29 февраля 2028 года включительно, сообщает ЕЭК.

«Указанный ферросплав широко используется при производстве высококачественных сталей специального назначения и является остродефицитным сырьем. Одобренная мера таможенно-тарифного регулирования позволит снизить имеющийся дефицит сырья на внутреннем рынке, повысив конкурентоспособность отечественной продукции и увеличив загрузку мощностей производителей металлопроката в Евразийском экономическом союзе», – подчеркнул директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он пояснил, что феррониобий способствует увеличению пластичности и коррозионной стойкости при добавлении к жаропрочным и нержавеющим сталям. А его введение в конструкционные стали улучшает свариваемость, усиливает прочность и также повышает пластичность.

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 14 ноября 2023 года № 156 с 20 декабря 2023 года по 31 декабря 2025 года в отношении феррониобия уже применялась временная ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости.