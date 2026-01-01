В странах Евразийского экономического союза с 22 января вступят в силу изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок. Они распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2026 года, сообщает ЕЭК.

На правовом портале ЕАЭС опубликовано соответствующее решение Совета Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2025 года, которое корректирует Правила в отношении отдельных видов фармацевтических и медицинских изделий для госзакупок.

Изменения позволят внести в Евразийский реестр промышленных товаров продукцию по 56 товарным наименованиям. В том числе 31 товар, включая синтетические волокна, иглы, протезы, уроприемники, аппараты ультразвукового сканирования, лекарственные препараты, фармацевтические субстанции, – на основании выполнения перечня условий производства и технологических операций. 25 товаров, включая медицинские маски, бинты, шприцы, хирургические материалы, слуховые аппараты, огнетушители, – будут вноситься на основании предоставления сертификата формы СТ-1.

Кроме того, до конца 2026 года продлен срок действия приложения № 11 к Правилам, где содержится перечень товаров, включаемых в Евразийский реестр промтоваров на основании предоставления сертификата формы СТ-1. При этом для отдельных видов продукции срок продлевается только до 30 июня 2026 года.

Евразийский реестр промышленных товаров ведется в целях обеспечения доступа к госзакупкам стран ЕАЭС, в которых установлены преференции, ограничения и запреты в отношении товаров из других государств-членов и третьих стран. Для включения в Реестр следует руководствоваться определённым алгоритмом.