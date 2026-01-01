ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК ОБНОВИЛА ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕДИЗДЕЛИЙ И ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ГОСЗАКУПОК В ЕАЭС


14:32 19.01.2026

В странах Евразийского экономического союза с 22 января вступят в силу изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок. Они распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2026 года, сообщает ЕЭК.

На правовом портале ЕАЭС опубликовано соответствующее решение Совета Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2025 года, которое корректирует Правила в отношении отдельных видов фармацевтических и медицинских изделий для госзакупок.

Изменения позволят внести в Евразийский реестр промышленных товаров продукцию по 56 товарным наименованиям. В том числе 31 товар, включая синтетические волокна, иглы, протезы, уроприемники, аппараты ультразвукового сканирования, лекарственные препараты, фармацевтические субстанции, – на основании выполнения перечня условий производства и технологических операций. 25 товаров, включая медицинские маски, бинты, шприцы, хирургические материалы, слуховые аппараты, огнетушители, – будут вноситься на основании предоставления сертификата формы СТ-1.

Кроме того, до конца 2026 года продлен срок действия приложения № 11 к Правилам, где содержится перечень товаров, включаемых в Евразийский реестр промтоваров на основании предоставления сертификата формы СТ-1. При этом для отдельных видов продукции срок продлевается только до 30 июня 2026 года.

Евразийский реестр промышленных товаров ведется в целях обеспечения доступа к госзакупкам стран ЕАЭС, в которых установлены преференции, ограничения и запреты в отношении товаров из других государств-членов и третьих стран. Для включения в Реестр следует руководствоваться определённым алгоритмом.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2026
валюта курс
EUR 3.3735
USD 2.9027
RUB 3.7177
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0026
RUB 3.7177 +0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3770
USD 2.9000 2.9050
RUB 3.7070 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 19.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1660
EUR/RUB 90.9800 91.1000
USD/RUB 78.0000 78.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте