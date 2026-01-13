Коллегия Евразийской экономической комиссии установила ставку ввозной таможенной пошлины в отношении природных фосфатов кальция, алюминиево-кальциевых природных фосфатов и фосфатного мела, размолотых, (код 2510 20 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 0% от таможенной стоимости до 29 февраля 2028 года включительно, сообщает ЕЭК.

«Применение нулевой ставки ввозной таможенной пошлины позволит обеспечить загрузку мощностей производителей минеральных удобрений в условиях ограниченных объемов выработки фосфатов на территории Евразийского экономического союза», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 27 декабря 2023 года № 186 с 5 января 2024 года по 4 января 2026 года в отношении названных товаров уже применялась временная ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости.