Александр Лукашенко 5 января подписал указ №3, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения о сервисе, позволяющем осуществлять поиск информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в государствах - членах Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Международный договор определяет порядок создания в ЕАЭС сервиса для поиска информации об объектах промышленной собственности (товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров). Данная система будет функционировать на официальном портале ЕАЭС с бесплатным общим доступом.

Реализация документа будет способствовать повышению защиты прав на объекты промышленной собственности.

На проведение переговоров по проекту Соглашения и его подписание уполномочено Правительство Беларуси.