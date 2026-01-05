ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ В ЕАЭС СЕРВИСА ДЛЯ ПОИСКА ОБЪЕКТОВ ПРОМСОБСТВЕННОСТИ


13:37 06.01.2026

Александр Лукашенко 5 января подписал указ №3, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения о сервисе, позволяющем осуществлять поиск информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в государствах - членах Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Международный договор определяет порядок создания в ЕАЭС сервиса для поиска информации об объектах промышленной собственности (товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров). Данная система будет функционировать на официальном портале ЕАЭС с бесплатным общим доступом.

Реализация документа будет способствовать повышению защиты прав на объекты промышленной собственности.

На проведение переговоров по проекту Соглашения и его подписание уполномочено Правительство Беларуси.
