|06.01.2026
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ В ЕАЭС СЕРВИСА ДЛЯ ПОИСКА ОБЪЕКТОВ ПРОМСОБСТВЕННОСТИ
13:37 06.01.2026
Александр Лукашенко 5 января подписал указ №3, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения о сервисе, позволяющем осуществлять поиск информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в государствах - членах Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Международный договор определяет порядок создания в ЕАЭС сервиса для поиска информации об объектах промышленной собственности (товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров). Данная система будет функционировать на официальном портале ЕАЭС с бесплатным общим доступом.
Реализация документа будет способствовать повышению защиты прав на объекты промышленной собственности.
На проведение переговоров по проекту Соглашения и его подписание уполномочено Правительство Беларуси.
