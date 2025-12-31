|О компании
|05.01.2026
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ ПРОЙДЕТ 22 ЯНВАРЯ
13:56 05.01.2026
Заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ пройдет 22 января в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Повестка дня заседания содержит 9 вопросов по различным направлениям сотрудничества в экономической сфере государств – участников Содружества, в том числе:
О Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026 году
О проекте Основных направлений сотрудничества государств – участников СНГ в области обращения с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов на период до 2030 года
О базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по направлению повышения качества и делового совершенства, а также развития профессиональных компетенций специалистов в области качества
О присуждении Премии Содружества Независимых Государств 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг
О деятельности базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств в области научного и научно-технического книгоиздания и периодики
О проекте сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств по проекту «Развитие статистики СНГ» на 2026 год
О проекте Плана работы Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ на 2026 год
О проекте повестки дня 109-го заседания Экономического совета Содружества Независимых Государств
О дате и проекте повестки дня очередного заседания Комиссии по экономическим вопросам
