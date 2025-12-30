|О компании
|31.12.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ВВЕЛ НУЛЕВУЮ КОМИССИЮ ЗА ПЛАТЕЖИ ЦИФРОВЫМ РУБЛЕМ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА
12:43 31.12.2025
Банк России принял решение установить нулевые комиссии для операций со счетов цифрового рубля граждан и компаний в пользу государства. Эти тарифы начнут действовать 1 января 2026 года.
Как сообщает пресс-служба Банка России, доступ к таким операциям появится пока только у участников пилота. А после 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны будут предоставить всем желающим возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них, в том числе платить в бюджет с помощью цифровых рублей.
Напомним, что ранее регулятор принял решение продлить до конца 2026 года льготный период (без комиссий) по всем другим операциям бизнеса с цифровыми рублями. Для граждан в любое время платежи и переводы с использованием цифровой национальной валюты бесплатные.
