Пищевая и перерабатывающая промышленность в России продолжает демонстрировать уверенный рост. За январь-ноябрь предприятия нарастили выпуск ключевых продуктов питания. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство EMEAT.

Так, производство мяса и субпродуктов за 11 месяцев составило 9,5 млн тонн, что на 2,4% выше показателей за аналогичный период 2024 года. Также на 4,4% увеличился выпуск мясных полуфабрикатов. Производство питьевого молока выросло до более чем 5,6 млн тонн, сыров – на 1,2% до 795 тыс. тонн, сливочного масла – на 2,3% до 311 тыс. тонн.

Продолжают развиваться и другие направления. Так, выпуск плодоовощных консервов увеличился на 1,5%, а сухарей, галет, крекеров и других мучных продуктов длительного хранения – почти на 11%. Также есть прирост в производстве макарон, соусов и сухих сливок.

Увеличение объемов производства способствуют расширению поставок продуктов с высокой добавленной стоимостью на внешние рынки. По состоянию на 21 декабря экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос на 10%.