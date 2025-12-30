ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


В РОССИИ РАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ


14:06 30.12.2025

Пищевая и перерабатывающая промышленность в России продолжает демонстрировать уверенный рост. За январь-ноябрь предприятия нарастили выпуск ключевых продуктов питания. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство EMEAT.

Так, производство мяса и субпродуктов за 11 месяцев составило 9,5 млн тонн, что на 2,4% выше показателей за аналогичный период 2024 года. Также на 4,4% увеличился выпуск мясных полуфабрикатов. Производство питьевого молока выросло до более чем 5,6 млн тонн, сыров – на 1,2% до 795 тыс. тонн, сливочного масла – на 2,3% до 311 тыс. тонн.

Продолжают развиваться и другие направления. Так, выпуск плодоовощных консервов увеличился на 1,5%, а сухарей, галет, крекеров и других мучных продуктов длительного хранения – почти на 11%. Также есть прирост в производстве макарон, соусов и сухих сливок.

Увеличение объемов производства способствуют расширению поставок продуктов с высокой добавленной стоимостью на внешние рынки. По состоянию на 21 декабря экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос на 10%.
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2025
валюта курс
EUR 3.4059
USD 2.8925
RUB 3.7248
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0102
RUB 3.7058 -0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3900
USD 2.8960 2.9050
RUB 3.6450 3.6700
подробнее

Конвертация в банках
на 30.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1740
EUR/RUB 92.2000 92.9500
USD/RUB 78.8000 79.5500
подробнее
