ТАРИФНАЯ ЛЬГОТА НА ВВОЗ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В АРМЕНИЮ, БЕЛАРУСЬ И КЫРГЫЗСТАН ЗАРАБОТАЕТ С 22 ЯНВАРЯ


14:22 29.12.2025

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2025 года № 111 о предоставлении тарифной льготы в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в ряд государств-членов в 2026 году, заработает с 22 января, сообщает ЕЭК.

С этой же даты вступают в силу акты Комиссии о внесении изменений в ТН ВЭД Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов транспортных средств (Решение Совета ЕЭК от 23 декабря 2025 года № 110 и Решение Коллегии ЕЭК от 23 сентября 2025 года № 81).
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2025
валюта курс
EUR 3.4059
USD 2.8925
RUB 3.7248
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.8925 -0.0201
RUB 3.7248 +0.0075
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3930 3.3990
USD 2.8910 2.9030
RUB 3.6700 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 29.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1735
EUR/RUB 91.8000 92.5500
USD/RUB 78.4500 79.0000
подробнее
