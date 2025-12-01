Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2025 года № 111 о предоставлении тарифной льготы в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в ряд государств-членов в 2026 году, заработает с 22 января, сообщает ЕЭК.

С этой же даты вступают в силу акты Комиссии о внесении изменений в ТН ВЭД Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов транспортных средств (Решение Совета ЕЭК от 23 декабря 2025 года № 110 и Решение Коллегии ЕЭК от 23 сентября 2025 года № 81).