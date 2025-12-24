ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ПЕТКЕВИЧ: ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ В ОРГАНАХ ЕАЭС В 2025 ГОДУ БЫЛО ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫМ


11:37 29.12.2025

Председательство Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году было очень эффективным. Об этом заместитель премьер-министра заявила в эфире телеканала «Беларусь 1», цитирует пресс-служба Правительства.

«Очень радостно, что все-таки удалось (в это не верил практически никто, мы, белорусская сторона, этого добивались) именно в этом году в рамках нашего председательства подписать план реализации декларации на пять лет и в перспективе. Мы это сделали. Поэтому наше председательство было очень эффективным, мы выполнили практически всю стратегию, - заявила Наталья Петкевич. - Из пяти сотен мероприятий не выполнено буквально пару десятков. Я считаю, что это очень хороший результат».

В то же время Наталья Петкевич обратила внимание на остающиеся проблемные вопросы в ЕАЭС. Ключевой момент был - мы что-то делаем и боимся, сказал Президент. Боимся идти на компромиссы. Глава государства отметил, что когда-то мы начинали с энтузиазмом (формировать ЕАЭС), понимая, что мы идем к общим целям, общим рынкам, преодолению барьеров. Абсолютно осознанно понимая, что для того, чтобы создавать что-то общее, должен быть совместный путь к одной цели, в чем-то ущемляя себя, идя на компромиссы. А сейчас есть какое-то отступление", - отметила заместитель премьер-министра.

По ее словам, порой - и это самое обидное - слишком много внимания уделяется обсуждению незначительных спорных моментов. Вместо "споров по пустякам", подчеркнула вице-премьер, необходимо решать по-настоящему важные проблемы. "Жалко времени, когда вот эта перепалка по какому-то одному слову", - добавила Наталья Петкевич.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.12.2025
валюта курс
EUR 3.4369
USD 2.9126
RUB 3.7173
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9126 -0.0001
RUB 3.7173 +0.0079
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3930 3.3990
USD 2.8910 2.9030
RUB 3.6700 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 29.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1735
EUR/RUB 91.8000 92.5500
USD/RUB 78.4500 79.0000
подробнее