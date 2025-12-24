Председательство Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году было очень эффективным. Об этом заместитель премьер-министра заявила в эфире телеканала «Беларусь 1», цитирует пресс-служба Правительства.

«Очень радостно, что все-таки удалось (в это не верил практически никто, мы, белорусская сторона, этого добивались) именно в этом году в рамках нашего председательства подписать план реализации декларации на пять лет и в перспективе. Мы это сделали. Поэтому наше председательство было очень эффективным, мы выполнили практически всю стратегию, - заявила Наталья Петкевич. - Из пяти сотен мероприятий не выполнено буквально пару десятков. Я считаю, что это очень хороший результат».

В то же время Наталья Петкевич обратила внимание на остающиеся проблемные вопросы в ЕАЭС. Ключевой момент был - мы что-то делаем и боимся, сказал Президент. Боимся идти на компромиссы. Глава государства отметил, что когда-то мы начинали с энтузиазмом (формировать ЕАЭС), понимая, что мы идем к общим целям, общим рынкам, преодолению барьеров. Абсолютно осознанно понимая, что для того, чтобы создавать что-то общее, должен быть совместный путь к одной цели, в чем-то ущемляя себя, идя на компромиссы. А сейчас есть какое-то отступление", - отметила заместитель премьер-министра.

По ее словам, порой - и это самое обидное - слишком много внимания уделяется обсуждению незначительных спорных моментов. Вместо "споров по пустякам", подчеркнула вице-премьер, необходимо решать по-настоящему важные проблемы. "Жалко времени, когда вот эта перепалка по какому-то одному слову", - добавила Наталья Петкевич.