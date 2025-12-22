На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге главы государств Евразийского экономического союза одобрили программный документ, который определяет задачи и направления внешнеторговой политики ЕАЭС до 2030 года. Об этом сообщает ЕЭК.

Подходы включают в себя принципы и инструменты сотрудничества, а также страновые приоритеты.

«В текущем быстро меняющемся торгово-политическом ландшафте Союз уделяет значительное внимание развитию, диверсификации и повышению качества торгово-экономического сотрудничества со странами-партнерами. Это прослеживается в том числе по количеству торговых сделок, заключенных в уходящем году. В среднесрочной перспективе продолжим активную торговую политику», – отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Документ сформирован в развитие поставленной ранее лидерами стран ЕАЭС задачи по функционированию Союза как полюса экономического притяжения на международной арене. Соответствующая цель зафиксирована в Декларации «Евразийский экономический путь».