На полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 21 декабря состоялось подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Индонезией, с другой стороны. Об этом сообщает ЕЭК.

Документ подписали: Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин, Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, а также министр торговли Республики Индонезии Буди Сантосо.

Республика Индонезия – четвертая страна по населению в мире и крупнейшая экономика АСЕАН. Как ожидается, подписанное соглашение о свободной торговле переведет торговлю стран Союза с Индонезией на качественно новый уровень.

Работа по заключению соглашения была инициирована в декабре 2022 года. За три года сторонам удалось сформировать документ широкого охвата.

«В рамках формируемого нового торгового режима индонезийская сторона открыла преференциальный доступ в отношении 90% товарной номенклатуры. Уступки Союза покрывают 90,5% товарной номенклатуры для партнера», – отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Он уточнил, что преференциальное экспортное покрытие для наших стран в стоимостном выражении охватит более 94% текущего экспорта. В результате либерализации торгового режима средняя ставка, применяемая Индонезией к товарам ЕАЭС, снизится в пять раз, с 10,2% до 2%.

В товарном разрезе преференциальный доступ будет обеспечен для таких ключевых сельскохозяйственных товаров ЕАЭС, как зерновые культуры (пшеница, просо, рожь, овес), пряности, отдельные виды муки, хлебобулочные изделия, рыба и мясо КРС, молочная продукция, включая сухое молоко и сыры, минеральные воды и многие другие позиции.

В части промышленного сектора уступки предоставлены по следующим категориям товаров: продукция металлургической промышленности, нефтепродукты (включая легкие и прочие дистилляты), уголь и антрациты, удобрения, полимеры первичных форм, продукция лесопромышленного комплекса (фанера, мебель и т.д.), строительная техника, различные виды оборудования.

Республика Индонезия также сможет нарастить поставки по широкой номенклатуре потребительских товаров. Речь идет в том числе об автокомпонентах, продукции электроники (бытовых приборах), отдельных видах одежды и обуви.

«Эффект от соглашения выходит далеко за рамки снижения тарифов. Его значимость определяется также комплексом регуляторных положений, призванных снять барьеры для торговли и сделать ее более простой и предсказуемой, что особенно актуально в реалиях происходящих изменений в международной торговле», – подчеркнул Андрей Слепнев.

Речь идет об упрощении процедур в сфере технических стандартов и санитарных норм, таможенного администрирования и правил определения происхождения товаров, а также установлении правовых рамок для применения всего спектра инструментов отраслевой кооперации в тех направлениях экономического развития, которые определяют будущее экономик стран-участниц.

«Понимая потенциал развития нашей торговли и наблюдая значительные темпы роста индонезийской экономики, полагаем, что уже в течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу может произойти удвоение нашего товарооборота», – выразил уверенность министр по торговле ЕЭК.

Подписанное соглашение о свободной торговле будет представлено для проведения ратификационных процедур в Индонезии и странах ЕАЭС, которые необходимы для его вступления в силу.