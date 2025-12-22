|О компании
|22.12.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
УТВЕРЖДЕНА ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ЕАЭС НА ПЯТЬ ЛЕТ
14:52 22.12.2025
На полях ВЕЭС утвержден план мероприятий (дорожная карта) по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь». Об этом сообщает ЕЭК.
План стал результатом почти двухлетней работы экспертов Комиссии и государств Евразийского экономического союза. Он содержит комплекс системных мер до 2030 года по развитию интеграции, сближению уровней экономического развития стран Союза, расширению областей экономического сотрудничества, совершенствованию регулятивной среды.
Особое внимание в плане уделено развитию условий по созданию современной, технологически развитой и стабильной бизнес-среды за счет реализации повестки цифровой трансформации в ключевых сферах и отраслях интеграционного взаимодействия: техническом регулировании, транспорте, торговле, таможенной сфере, маркировке товаров средствами идентификации.
В документ также вошли мероприятия по развитию взаимодействия и сотрудничества государств евразийской «пятерки» в сфере искусственного интеллекта. Будут проработаны возможные подходы к правовой охране объектов интеллектуальной собственности, созданных искусственным интеллектом или с его использованием, а также подготовлен отдельный план по развитию сотрудничества в сфере ИИ на 2026 – 2030 годы.
Особое внимание уделено раскрытию потенциала интеграции для граждан стран ЕАЭС. Планируется развивать сотрудничество в части повышения доступности медицинской помощи для трудящихся и членов их семей в государстве трудоустройства, выработать подходы
к установлению комфортных тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях всех стран «пятерки».
Акцент в документе делается также на задачах в рамках международной деятельности, ориентированных на обеспечение функционирования ЕАЭС как полюса экономического притяжения на международной арене.
Всего в дорожную карту включено 340 мероприятий, направленных на реализацию 62 направлений Декларации. Планируется принять порядка 130 нормативно-правовых актов, внести ряд изменений в Договор о ЕАЭС и Таможенный кодекс Союза, подготовить свыше 100 аналитических материалов.
Декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь» подписана главами государств ЕАЭС 25 декабря 2023 года.
