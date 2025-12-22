ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


УТВЕРЖДЕНА ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ЕАЭС НА ПЯТЬ ЛЕТ


14:52 22.12.2025

На полях ВЕЭС утвержден план мероприятий (дорожная карта) по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь». Об этом сообщает ЕЭК.

План стал результатом почти двухлетней работы экспертов Комиссии и государств Евразийского экономического союза. Он содержит комплекс системных мер до 2030 года по развитию интеграции, сближению уровней экономического развития стран Союза, расширению областей экономического сотрудничества, совершенствованию регулятивной среды.

Особое внимание в плане уделено развитию условий по созданию современной, технологически развитой и стабильной бизнес-среды за счет реализации повестки цифровой трансформации в ключевых сферах и отраслях интеграционного взаимодействия: техническом регулировании, транспорте, торговле, таможенной сфере, маркировке товаров средствами идентификации.

В документ также вошли мероприятия по развитию взаимодействия и сотрудничества государств евразийской «пятерки» в сфере искусственного интеллекта. Будут проработаны возможные подходы к правовой охране объектов интеллектуальной собственности, созданных искусственным интеллектом или с его использованием, а также подготовлен отдельный план по развитию сотрудничества в сфере ИИ на 2026 – 2030 годы.

Особое внимание уделено раскрытию потенциала интеграции для граждан стран ЕАЭС. Планируется развивать сотрудничество в части повышения доступности медицинской помощи для трудящихся и членов их семей в государстве трудоустройства, выработать подходы

к установлению комфортных тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях всех стран «пятерки».

Акцент в документе делается также на задачах в рамках международной деятельности, ориентированных на обеспечение функционирования ЕАЭС как полюса экономического притяжения на международной арене.

Всего в дорожную карту включено 340 мероприятий, направленных на реализацию 62 направлений Декларации. Планируется принять порядка 130 нормативно-правовых актов, внести ряд изменений в Договор о ЕАЭС и Таможенный кодекс Союза, подготовить свыше 100 аналитических материалов.

Декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь» подписана главами государств ЕАЭС 25 декабря 2023 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2025
валюта курс
EUR 3.4448
USD 2.9419
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9298 -0.0121
RUB 3.6813 +0.0181
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4320 3.4440
USD 2.9310 2.9420
RUB 3.6520 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 22.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1710
EUR/RUB 93.6000 94.1000
USD/RUB 79.9000 80.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте