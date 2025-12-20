Высший Евразийский экономический совет на заседании 21 декабря в Санкт-Петербурге утвердил четыре плана либерализации, охватывающих 14 секторов услуг в сфере управления строительными проектами. Эти дорожные карты определяют поэтапный переход генподрядных и генпроектных работ на принципы единого рынка услуг (ЕРУ).

Как сообщает ЕЭК, после реализации дорожных карт правила ЕРУ будут применяться к строительству объектов промышленного, коммерческого, сельскохозяйственного и жилого назначения, а также к сооружению и возведению автомагистралей, железных дорог, инфраструктурных, энергетических и производственных объектов. Это позволит строительным компаниям стран Евразийского экономического союза работать на всем пространстве ЕАЭС без необходимости создания дополнительных юридических лиц, с признанием разрешительных и квалификационных документов, полученных в стране регистрации.

На сегодняшний день в режим ЕРУ уже переведено более 140 секторов, включая отдельные проектировочные, инженерные, торговые, сельскохозяйственные и туристические услуги. Параллельно ведется работа по расширению перечня ЕРУ в рамках 117 приоритетных направлений, среди которых консалтинг, услуги по аренде и ремонту, ветеринария и другие.

«Принятое решение является важным шагом для углубления интеграции в одной из ключевых для наших экономик отраслей – строительной. Речь идет не только о будущем упрощении условий ведения бизнеса, но и о создании предпосылок для роста деловой активности, – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов. – Сближение подходов к регулированию строительной сферы позволит снизить издержки и, как следствие, оптимизировать стоимость реализации проектов. Строительный комплекс получает новый импульс для развития на всем евразийском пространстве».