|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ПЕРВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ НАКЛАДНЫХ E-CMR В ЕАЭС СТАРТУЮТ В 2026 ГОДУ
15:03 20.12.2025
Промежуточные результаты реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR подведены 19 декабря на заседании профильной рабочей группы под председательством директора Департамента по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Рустана Дженалинова.
Как сообщает ЕЭК, представители уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, отраслевых объединений, бизнес-сообществ, а также операторов доверенной третьей стороны и электронного документооборота обсудили переход к практической реализации пилотного проекта.
Первые тестовые перевозки с использованием электронных международных транспортных накладных e-CMR в Союзе стартуют в 2026 году.
В настоящее время участники эксперимента приступили к созданию цифровой инфраструктуры, необходимой для его реализации. Операторы ЭДО и ДТС в тестовом режиме проводят отладку информационного взаимодействия. Определены перевозчики государств ЕАЭС, выразившие заинтересованность в осуществлении перевозок в рамках проекта.
«Динамика процессов, уровень вовлеченности участников и качество проработки не оставляют сомнений – наш пилотный проект не только будет успешно реализован, но и внесет ощутимый вклад в развитие евразийской интеграции в целом», – отметил Рустан Дженалинов.
На заседании представлена информация об итогах работы по определению формата и структуры e-CMR и бизнес-сценариев осуществления перевозок, а также по согласованию порядка информационного взаимодействия между операторами ЭДО и ДТС.
Очередное заседание рабочей группы планируется провести в первом квартале 2026 года.
Основная цель пилотного проекта – обеспечение практической отработки технологии трансграничного обмена юридически значимыми электронными документами между субъектами различных государств с использованием механизмов цифровой подписи и «доверенной третьей стороны».
Реализация пилотного проекта будет способствовать ускорению процессов получения и проверки транспортных документов, а также снижению издержек при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.12.2025
Курсы в банках
на 20.12.2025
Конвертация в банках
на 20.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте