Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ПЕРВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ НАКЛАДНЫХ E-CMR В ЕАЭС СТАРТУЮТ В 2026 ГОДУ


15:03 20.12.2025

Промежуточные результаты реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR подведены 19 декабря на заседании профильной рабочей группы под председательством директора Департамента по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Рустана Дженалинова.

Как сообщает ЕЭК, представители уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, отраслевых объединений, бизнес-сообществ, а также операторов доверенной третьей стороны и электронного документооборота обсудили переход к практической реализации пилотного проекта.

Первые тестовые перевозки с использованием электронных международных транспортных накладных e-CMR в Союзе стартуют в 2026 году.

В настоящее время участники эксперимента приступили к созданию цифровой инфраструктуры, необходимой для его реализации. Операторы ЭДО и ДТС в тестовом режиме проводят отладку информационного взаимодействия. Определены перевозчики государств ЕАЭС, выразившие заинтересованность в осуществлении перевозок в рамках проекта.

«Динамика процессов, уровень вовлеченности участников и качество проработки не оставляют сомнений – наш пилотный проект не только будет успешно реализован, но и внесет ощутимый вклад в развитие евразийской интеграции в целом», – отметил Рустан Дженалинов.

На заседании представлена информация об итогах работы по определению формата и структуры e-CMR и бизнес-сценариев осуществления перевозок, а также по согласованию порядка информационного взаимодействия между операторами ЭДО и ДТС.

Очередное заседание рабочей группы планируется провести в первом квартале 2026 года.

Основная цель пилотного проекта – обеспечение практической отработки технологии трансграничного обмена юридически значимыми электронными документами между субъектами различных государств с использованием механизмов цифровой подписи и «доверенной третьей стороны».

Реализация пилотного проекта будет способствовать ускорению процессов получения и проверки транспортных документов, а также снижению издержек при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур.
