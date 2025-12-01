На заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер под председательством министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентина Татарицкого одобрены для направления на публичное обсуждение изменения в техрегламент «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» в части актуализации приложений 1-5, сообщает ЕЭК.

Согласовано направление для рассмотрения на заседании Коллегии ЕЭК проекта изменений в техрегламент «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» в части форм, схем и процедур оценки соответствия и проекта изменений в техрегламент «О безопасности упаковки» с учетом его доработки по итогам состоявшегося обсуждения.

Принята к сведению информация Комиссии об одобрении на заседании рабочей группы направления на внутригосударственное согласование проекта изменений в техрегламент «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива» в части форм, схем и процедур оценки соответствия.

В отношении проекта изменений в техрегламент «О безопасности алкогольной продукции» в части правок технического характера, в том числе исключения редакционных ошибок, а также отдельных положений, касающихся оценки соответствия алкогольной продукции, маркировки, уточнения идентификационных показателей алкогольной продукции, рекомендовано перед его направлением для рассмотрения на заседании Коллегии ЕЭК дополнительно обсудить ряд предложений Минздрава России.

Также рекомендованы для рассмотрения на заседании Коллегии ЕЭК изменения в перечень продукции с кодами ТН ВЭД к техрегламенту

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», актуализированные перечни стандартов к техрегламентам «Технический регламент на масложировую продукцию» и «О безопасности мяса и мясной продукции» и изменения в Порядок взаимодействия государств – членов Евразийского экономического союза при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов особо опасных, карантинных и зоонозных болезней животных и проведения регионализации и компартментализации.