Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК АКТУАЛИЗИРУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ


15:45 19.12.2025

На заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер под председательством министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентина Татарицкого одобрены для направления на публичное обсуждение изменения в техрегламент «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» в части актуализации приложений 1-5, сообщает ЕЭК.

Согласовано направление для рассмотрения на заседании Коллегии ЕЭК проекта изменений в техрегламент «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» в части форм, схем и процедур оценки соответствия и проекта изменений в техрегламент «О безопасности упаковки» с учетом его доработки по итогам состоявшегося обсуждения.

Принята к сведению информация Комиссии об одобрении на заседании рабочей группы направления на внутригосударственное согласование проекта изменений в техрегламент «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива» в части форм, схем и процедур оценки соответствия.

В отношении проекта изменений в техрегламент «О безопасности алкогольной продукции» в части правок технического характера, в том числе исключения редакционных ошибок, а также отдельных положений, касающихся оценки соответствия алкогольной продукции, маркировки, уточнения идентификационных показателей алкогольной продукции, рекомендовано перед его направлением для рассмотрения на заседании Коллегии ЕЭК дополнительно обсудить ряд предложений Минздрава России.

Также рекомендованы для рассмотрения на заседании Коллегии ЕЭК изменения в перечень продукции с кодами ТН ВЭД к техрегламенту

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», актуализированные перечни стандартов к техрегламентам «Технический регламент на масложировую продукцию» и «О безопасности мяса и мясной продукции» и изменения в Порядок взаимодействия государств – членов Евразийского экономического союза при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов особо опасных, карантинных и зоонозных болезней животных и проведения регионализации и компартментализации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.12.2025
валюта курс
EUR 3.4685
USD 2.9616
RUB 3.6558
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4650 -0
USD 2.9616 +0.0168
RUB 3.6558 -0.0239
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4500
USD 2.9400 2.9480
RUB 3.6710 3.6795
подробнее

Конвертация в банках
на 19.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1730
EUR/RUB 93.8500 94.0500
USD/RUB 80.0000 80.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
