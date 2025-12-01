Предприятия, подведомственные Росрыболовству, намерены выпустить около 100 тысяч молоди черноморского лосося (кумжи) в водоемы страны. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство EMEAT.

Для этого проекта были выбраны особи, участвующие в нересте. В отличие от тихоокеанских лососей, черноморский лосось не погибает после нереста и возвращается в море, что делает его идеальным для искусственного разведения, поскольку такие рыбы могут многократно давать потомство.

Мальки, выращиваемые на таких фермах, имеют более высокий уровень выживаемости благодаря отсутствию хищников и оптимальным условиям содержания. Исскуственное разведение черноморского лосося осуществляется на двух рыбоводческих предприятиях — Адлерском и «Джегош».

Выведение молоди связано с несколькими трудностями, такими как хрупкость икры. При инкубации икры используется специальная техника. Личинки и молодь также очень чувствительны к солнечному свету и требуют постепенной адаптации к освещению. С современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами рыбоводческих хозяйств удается добиваться высокой выживаемости молоди.

Промысел черноморского лосося был остановлен в 1950-х годах из-за резкого падения численности популяции, данный вид занесен в Красную книгу России и Краснодарского края. Российские рыбоводы активно работают над восстановлением его численности, и в 2025 году в водоемы было выпущено более 48,6 тысяч мальков. Выпуск молоди производится в реки Мзымта и Шахе, которые входят в Черноморский водный бассейн.