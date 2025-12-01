|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В РОССИИ В 2026 ГОДУ НАЧНЕТСЯ МАССОВОЕ РАЗВЕДЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ЛОСОСЯ
16:28 18.12.2025
Предприятия, подведомственные Росрыболовству, намерены выпустить около 100 тысяч молоди черноморского лосося (кумжи) в водоемы страны. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство EMEAT.
Для этого проекта были выбраны особи, участвующие в нересте. В отличие от тихоокеанских лососей, черноморский лосось не погибает после нереста и возвращается в море, что делает его идеальным для искусственного разведения, поскольку такие рыбы могут многократно давать потомство.
Мальки, выращиваемые на таких фермах, имеют более высокий уровень выживаемости благодаря отсутствию хищников и оптимальным условиям содержания. Исскуственное разведение черноморского лосося осуществляется на двух рыбоводческих предприятиях — Адлерском и «Джегош».
Выведение молоди связано с несколькими трудностями, такими как хрупкость икры. При инкубации икры используется специальная техника. Личинки и молодь также очень чувствительны к солнечному свету и требуют постепенной адаптации к освещению. С современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами рыбоводческих хозяйств удается добиваться высокой выживаемости молоди.
Промысел черноморского лосося был остановлен в 1950-х годах из-за резкого падения численности популяции, данный вид занесен в Красную книгу России и Краснодарского края. Российские рыбоводы активно работают над восстановлением его численности, и в 2025 году в водоемы было выпущено более 48,6 тысяч мальков. Выпуск молоди производится в реки Мзымта и Шахе, которые входят в Черноморский водный бассейн.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 18.12.2025
Курсы в банках
на 18.12.2025
Конвертация в банках
на 18.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте