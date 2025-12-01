ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


В РОССИИ В 2026 ГОДУ НАЧНЕТСЯ МАССОВОЕ РАЗВЕДЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ЛОСОСЯ


16:28 18.12.2025

Предприятия, подведомственные Росрыболовству, намерены выпустить около 100 тысяч молоди черноморского лосося (кумжи) в водоемы страны. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство EMEAT.

Для этого проекта были выбраны особи, участвующие в нересте. В отличие от тихоокеанских лососей, черноморский лосось не погибает после нереста и возвращается в море, что делает его идеальным для искусственного разведения, поскольку такие рыбы могут многократно давать потомство.

Мальки, выращиваемые на таких фермах, имеют более высокий уровень выживаемости благодаря отсутствию хищников и оптимальным условиям содержания. Исскуственное разведение черноморского лосося осуществляется на двух рыбоводческих предприятиях — Адлерском и «Джегош».

Выведение молоди связано с несколькими трудностями, такими как хрупкость икры. При инкубации икры используется специальная техника. Личинки и молодь также очень чувствительны к солнечному свету и требуют постепенной адаптации к освещению. С современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами рыбоводческих хозяйств удается добиваться высокой выживаемости молоди.

Промысел черноморского лосося был остановлен в 1950-х годах из-за резкого падения численности популяции, данный вид занесен в Красную книгу России и Краснодарского края. Российские рыбоводы активно работают над восстановлением его численности, и в 2025 году в водоемы было выпущено более 48,6 тысяч мальков. Выпуск молоди производится в реки Мзымта и Шахе, которые входят в Черноморский водный бассейн.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2025
валюта курс
EUR 3.4517
USD 2.9448
RUB 3.6797
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9448 -0.0029
RUB 3.6797 -0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4460 3.4540
USD 2.9410 2.9480
RUB 3.6750 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 18.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1730
EUR/RUB 93.7500 94.0500
USD/RUB 79.9000 80.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте