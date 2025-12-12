Правительство утвердило размер квот на ввоз в РФ говядины и мяса птицы в 2026 году, а также их распределение по странам и видам этого мяса. Квота, а также ее страновое и ассортиментное распределение сохранены на уровне предыдущих лет. Об этом сообщает Информационно-аналитическое агентство EMEAT.

Согласно постановлению правительства РФ, подписанному 12 декабря 2025 года и размещенному на официальном портале правовой информации, квота на ввоз в РФ говядины в 2026 году составит 570 тыс. тонн, в том числе 40 тыс. тонн - свежей и охлажденной. Причем 29 тыс. тонн из квоты на ввоз свежего и охлажденного мяса предназначены для стран ЕС, 11 тыс. тонн - для других стран.

Квота в 530 тыс. тонн замороженной говядины распределена между ЕС и США (по 60 тыс. тонн) и Коста-Рикой (3 тыс. тонн). На другие страны приходится 407 тыс. тонн.

Квота на ввоз мяса птицы составит 364 тыс. тонн, в том числе 100 тыс. тонн фарша (из них 80 тыс. тонн для поставок из ЕС), 250 тыс. тонн - половины или четвертины тушек, 14 тыс. тонн - замороженное обваленное мясо индейки.

Россия начала квотировать импорт мяса в 2003 году. До 2020 года действовала также квота на импорт свинины, но затем в соответствии с обязательствами РФ перед ВТО она была заменена на пошлину в размере 25%. Между тем, несмотря на установление квот для ЕС и США, между участниками внешнеторговой деятельности они не распределяются, поставок нет, поскольку ввоз мяса ЕС и США запрещен российским продовольственным эмбарго, которое действует с августа 2014 года. Ранее сообщалось, что РФ может отменить и квоты на импорт говядины, перейти на ввоз этого мяса с уплатой пошлины в 27,5%.