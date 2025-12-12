Премьер-министр Беларуси Александр Турчин вместе с коллегами из стран Евразийского экономического союза 12 декабря посетил павильон "Атом" на ВДНХ в Москве.

Как сообщает пресс-служба белорусского Правительства, главы правительств евразийской "пятерки" прибыли в российскую столицу накануне - они провели заседание Евразийского межправительственного совета. Во второй день визита им предстояло участвовать в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий. Но прежде им провели экскурсию по павильону "Атом" - одному из самых инновационных павильонов на ВДНХ, посвященному ядерным технологиям прошлого, настоящего и будущего не только в России, но и в мире. Премьер-министры осмотрели экспозицию, посвященную созданию ядерного щита СССР, ознакомились с необычными, а порой и фантастическими проектами, которые стали появляться, когда началось мирное использование энергии атома. В завершение осмотра им были представлены современные направления развития атомной промышленности.

Затем главы правительств стран ЕАЭС пообщались с участниками Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий, которая проводится с целью поддержки молодежных инициатив и продвижения перспективных разработок на территории Евразийского региона. На ней были представлены работы финалистов конкурса технологических разработок. Это разработки международных коллективов молодых ученых, в том числе из Беларуси, в биотехнологиях, промышленной диагностике, экологической безопасности и других сферах.

Так, Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси стал участником интернационального проекта по разработке и внедрению универсальных модульных систем для очистки воды и газов. Институт прикладной физики НАН Беларуси представил идею создания и развития инфраструктуры класса "мегасайенс" в целях проведения передовых научных исследований и расширения международной научной коллаборации. Белорусские молодые ученые также представили проект по переработке литий-ионных аккумуляторов.

Национальная академия наук Беларуси и Белорусский государственный университет выступили партнерами проекта, предусматривающего разработку и импортозамещающее производство ключевых элементов фотоники: специальных кристаллов для мощных и точных лазеров, оптоволокна для космоса и защищенных сетей, полимеров и материалов для оптических сенсоров и медоборудования. Александр Турчин поинтересовался, когда можно ожидать серийное производство данной продукции. Разработчики пообещали, что это возможно уже в ближайшей перспективе. "С нас - финансовая помощь, с вас - мозги", - обратился премьер-министр Беларуси к авторам проекта.

Интерес Александра Турчина вызвал также стартап молодых ученых из Средней Азии, предполагающий разработку экологически чистого биопрепарата нового поколения для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. "Защита растений играет очень важную роль, и ваша работа очень важна для сельского хозяйства. Беларусь имеет огромный опыт в сельском хозяйстве, с удовольствием готовы вместе с вами поработать с вашим изобретением. Самое главное, чтобы мы обеспечили его коммерциализацию, чтобы сегодня это было выгодно, хорошо продавалось и давало хорошие результаты. Если есть желание, мы с удовольствием вас ждем", - обратился белорусский премьер к разработчикам.