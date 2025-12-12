|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЦЕНТРОБАНК РОССИИ СООБЩИЛ, КАК БУДУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ КУРСЫ ВАЛЮТ НА НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ
15:32 12.12.2025
Банк России сообщил, как будут в России устанавливаться официальные курсы иностранных валют к российскому рублю на новогодних праздниках.
В последний рабочий день 2025 года, который приходится на 30 декабря, Банк России установит официальные курсы иностранных валют к рублю на период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.
В первый рабочий день нового года, 12 января, регулятор установит курсы, которые будут действовать с 13 января.
Аналогичным образом Банк России обновит учетные цены на аффинированные драгоценные металлы:
30 декабря 2025 года – на период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года;
12 января 2026 года произойдет обновление цен, которые будут действовать с 13 января 2026 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 12.12.2025
Курсы в банках
на 12.12.2025
Конвертация в банках
на 12.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе