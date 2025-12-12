Банк России сообщил, как будут в России устанавливаться официальные курсы иностранных валют к российскому рублю на новогодних праздниках.

В последний рабочий день 2025 года, который приходится на 30 декабря, Банк России установит официальные курсы иностранных валют к рублю на период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

В первый рабочий день нового года, 12 января, регулятор установит курсы, которые будут действовать с 13 января.

Аналогичным образом Банк России обновит учетные цены на аффинированные драгоценные металлы:

30 декабря 2025 года – на период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года;

12 января 2026 года произойдет обновление цен, которые будут действовать с 13 января 2026 года.