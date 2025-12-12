ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЦЕНТРОБАНК РОССИИ СООБЩИЛ, КАК БУДУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ КУРСЫ ВАЛЮТ НА НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ


15:32 12.12.2025

Банк России сообщил, как будут в России устанавливаться официальные курсы иностранных валют к российскому рублю на новогодних праздниках.

В последний рабочий день 2025 года, который приходится на 30 декабря, Банк России установит официальные курсы иностранных валют к рублю на период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

В первый рабочий день нового года, 12 января, регулятор установит курсы, которые будут действовать с 13 января.

Аналогичным образом Банк России обновит учетные цены на аффинированные драгоценные металлы:

30 декабря 2025 года – на период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года;

12 января 2026 года произойдет обновление цен, которые будут действовать с 13 января 2026 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2025
валюта курс
EUR 3.4335
USD 2.9341
RUB 3.7203
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4555 -0
USD 2.9483 +0.0142
RUB 3.7037 -0.0166
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4600 3.4650
USD 2.9500 2.9530
RUB 3.6970 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 12.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1760
EUR/RUB 93.5000 93.7500
USD/RUB 79.6000 79.8000
подробнее
