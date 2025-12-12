ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ ОПРЕДЕЛИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ В ЕАЭС


15:09 12.12.2025

Евразийский межправительственный совет на заседании 11 декабря в Москве рассмотрел вопрос о перспективах развития системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, сообщает ЕЭК.

С учетом результатов обсуждения, состоявшегося на саммите глав государств ЕАЭС в июне 2025 года, ключевыми направлениями деятельности определены: интеграция на базе информационной платформы Евразийской экономической комиссии и технологическое совершенствование системы маркировки; усиление контроля за легальностью и безопасностью товара посредством сопряжения с другими контролирующими системами на национальном уровне; донастройка процессов для обеспечения свободы передвижения маркированных товаров на внутреннем рынке Союза.

В частности, планируется дальнейшее совершенствование информационных систем ЕАЭС, непосредственно отвечающих за обмен сведениями о маркированных товарах и запросы о заказе/выдаче кодов маркировки.

Также одними из основных векторов работы ЕЭК станет формирование скоординированных подходов и механизмов по исключению возможности маркировки товаров с неподтверждённой легальностью импорта или производства, а также товаров, не соответствующих техническим регламентам Союза.

«Можно констатировать, что система маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС полностью состоялась. Следующим шагом будет дальнейшее улучшение процессов, направленное на более эффективное противодействие обороту контрафактной продукции. Для этих целей необходимо в первую очередь усилить роль системы маркировки для контроля за безопасностью товара и его легальностью при вводе в оборот», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
