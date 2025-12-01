|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ОДОБРИЛА РАЗРАБОТКУ НОВЫХ СТАНДАРТОВ НА УПАКОВКУ
14:49 11.12.2025
Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту «О безопасности упаковки».
Как сообщает ЕЭК, программа дополнена пунктами, предусматривающими разработку пяти новых межгосударственных стандартов, один из которых будет разработан на основе международного стандарта ISO и четыре – на основе национальных стандартов Беларуси.
Эти стандарты направлены на обеспечение требований к компостированию упаковки и оценку ее способности к биоразлагаемости.
Ответственным разработчиком межгосударственных стандартов определена Республика Беларусь.
Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2025
Курсы в банках
на 11.12.2025
Конвертация в банках
на 11.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе