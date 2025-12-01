Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту «О безопасности упаковки».

Как сообщает ЕЭК, программа дополнена пунктами, предусматривающими разработку пяти новых межгосударственных стандартов, один из которых будет разработан на основе международного стандарта ISO и четыре – на основе национальных стандартов Беларуси.

Эти стандарты направлены на обеспечение требований к компостированию упаковки и оценку ее способности к биоразлагаемости.

Ответственным разработчиком межгосударственных стандартов определена Республика Беларусь.

Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.