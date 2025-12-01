ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ОДОБРИЛА РАЗРАБОТКУ НОВЫХ СТАНДАРТОВ НА УПАКОВКУ


14:49 11.12.2025

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту «О безопасности упаковки».

Как сообщает ЕЭК, программа дополнена пунктами, предусматривающими разработку пяти новых межгосударственных стандартов, один из которых будет разработан на основе международного стандарта ISO и четыре – на основе национальных стандартов Беларуси.

Эти стандарты направлены на обеспечение требований к компостированию упаковки и оценку ее способности к биоразлагаемости.

Ответственным разработчиком межгосударственных стандартов определена Республика Беларусь.

Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2025
валюта курс
EUR 3.4335
USD 2.9341
RUB 3.7203
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9341 +0.0326
RUB 3.7203 -0.0321
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4390
USD 2.9360 2.9380
RUB 3.6900 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1705 1.1730
EUR/RUB 92.6000 93.0000
USD/RUB 79.1000 79.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line