Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


В РАМКАХ ЕАЭС СОЗДАН ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ПРИЗНАНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГОСЗАКУПОК


14:17 11.12.2025

О ходе реализации Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович на заседании Коллегии ЕЭК.

«Соглашение вступило в силу 13 февраля нынешнего года. Оно направлено на обеспечение беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков и поставщиков, зарегистрированных на территории одной страны Евразийского экономического союза, к участию в государственных закупках, проводимых в другой стране ЕАЭС», – отметил министр ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, этот международный договор разработан в целях устранения ограничения на внутреннем рынке Союза, связанного с отсутствием возможности использования банковских гарантий, выданных банками одного государства-члена для участия в госзакупках на территории другого государства-члена.

Также одновременно с Соглашением вступило в силу направленное на его реализацию решение Совета ЕЭК от 29 августа 2023 года № 87, которым для целей Соглашения утверждены порядок обмена информацией и перечень критериев для отбора банков.

«Каждая страна Союза для реализации Соглашения определила уполномоченный орган. В Армении, Казахстане, Кыргызстане и России – это министерства финансов, в Беларуси – Национальный банк», – сообщил Максим Ермолович.

Таким образом, в рамках ЕАЭС создан правовой механизм признания банковских гарантий для целей государственных закупок, устраняющий ограничение в праве Союза.
