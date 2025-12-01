ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЗДОРОВЫЙ СОН — ФУНДАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ


15:55 10.12.2025

Недостаток и нарушения сна превратились в скрытую угрозу безопасности на дорогах России, напрямую угрожая жизни миллионов водителей и пассажиров. По данным, озвученным на III Всероссийском конгрессе «Модификация рисков. От теории к практике», сонливость за рулем провоцирует около 20% всех ДТП, что подчеркивает остроту проблемы.

Масштаб явления впечатляет: 78% водителей испытывают сонливость во время вождения, а 30% признаются в реальных случаях засыпания за рулем. Ключевая медицинская причина — синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), поражающий 3–7% взрослого населения и вызывающий тяжелую дневную сонливость с резким ростом аварийных рисков.

Среди главных факторов выделяются ночные смены с нарушениями режима труда и отдыха, хронический стресс от плотного графика, а также низкая культура здорового сна при отсутствии массового просвещения. Эксперты предупреждают, что без системных мер по обеспечению здорового сна, особенно для профессиональных водителей, национальные цели по снижению смертности на дорогах окажутся под угрозой.

Необходимые инвестиции в государственные и корпоративные программы приобретают характер экономической необходимости и охватывают обязательные медосмотры с диагностикой нарушений сна, лечение выявленных расстройств вроде СОАС, просветительские кампании и внедрение нормативов по управлению усталостью в транспортных компаниях. Такие шаги позволят предотвратить тысячи аварий, сохранить жизни и минимизировать прямые экономические потери для государства, бизнеса и общества в целом.
