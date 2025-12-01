ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК УТВЕРДИЛА КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ СТАТИСТИКИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА


14:36 10.12.2025

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень статистических показателей, а также форматы их предоставления государствами Евразийского экономического союза в Комиссию, сообщает пресс-служба ЕЭК.

С 2026 года Комиссия будет формировать статистическую информацию по 420 статистическим показателям. Страны ЕАЭС будут предоставлять в ЕЭК статистическую информацию по 248 форматам, из которых 57 месячной периодичности, 99 – квартальной и 393 – годовой.

По словам министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева, формирование и распространение официальной статистической информации служит информационно-аналитической основой для принятия значимых решений в различных сферах евразийской экономической интеграции, а также позволяет проводить международные сравнения социально-экономического развития Евразийского экономического союза с другими интеграционными объединениями.

Коллегия ЕЭК также утвердила Программу статистических работ Евразийской экономической комиссии на 2026 год. В следующем году запланировано 252 статистические публикации, которые будут размещены на официальном сайте Комиссии в виде экспресс-информации, аналитических обзоров, статистических таблиц, буклетов, бюллетеней и сборников.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2025
валюта курс
EUR 3.3768
USD 2.9015
RUB 3.7524
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3739 +0.007
USD 2.9015 +0.0124
RUB 3.7524 -0.0196
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3880 3.3890
USD 2.9010 2.9030
RUB 3.7460 3.7450
подробнее

Конвертация в банках
на 10.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1675
EUR/RUB 90.4000 90.5000
USD/RUB 77.4000 77.5700
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line