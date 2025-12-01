|О компании
|10.12.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК УТВЕРДИЛА КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ СТАТИСТИКИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
14:36 10.12.2025
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень статистических показателей, а также форматы их предоставления государствами Евразийского экономического союза в Комиссию, сообщает пресс-служба ЕЭК.
С 2026 года Комиссия будет формировать статистическую информацию по 420 статистическим показателям. Страны ЕАЭС будут предоставлять в ЕЭК статистическую информацию по 248 форматам, из которых 57 месячной периодичности, 99 – квартальной и 393 – годовой.
По словам министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева, формирование и распространение официальной статистической информации служит информационно-аналитической основой для принятия значимых решений в различных сферах евразийской экономической интеграции, а также позволяет проводить международные сравнения социально-экономического развития Евразийского экономического союза с другими интеграционными объединениями.
Коллегия ЕЭК также утвердила Программу статистических работ Евразийской экономической комиссии на 2026 год. В следующем году запланировано 252 статистические публикации, которые будут размещены на официальном сайте Комиссии в виде экспресс-информации, аналитических обзоров, статистических таблиц, буклетов, бюллетеней и сборников.
