Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень статистических показателей, а также форматы их предоставления государствами Евразийского экономического союза в Комиссию, сообщает пресс-служба ЕЭК.

С 2026 года Комиссия будет формировать статистическую информацию по 420 статистическим показателям. Страны ЕАЭС будут предоставлять в ЕЭК статистическую информацию по 248 форматам, из которых 57 месячной периодичности, 99 – квартальной и 393 – годовой.

По словам министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева, формирование и распространение официальной статистической информации служит информационно-аналитической основой для принятия значимых решений в различных сферах евразийской экономической интеграции, а также позволяет проводить международные сравнения социально-экономического развития Евразийского экономического союза с другими интеграционными объединениями.

Коллегия ЕЭК также утвердила Программу статистических работ Евразийской экономической комиссии на 2026 год. В следующем году запланировано 252 статистические публикации, которые будут размещены на официальном сайте Комиссии в виде экспресс-информации, аналитических обзоров, статистических таблиц, буклетов, бюллетеней и сборников.