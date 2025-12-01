Всего 0,5% населения потребляют 25% всех ресурсов здравоохранения, тогда как 50% здоровых граждан — лишь 3%. Такая «арифметика» системного кризиса была представлена директором Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисой Попович на III Всероссийском конгрессе «Модификация рисков. От теории к практике». В условиях старения населения и роста коморбидности в России и Беларуси главной задачей становится увеличение доли здоровых людей для финансовой устойчивости отрасли.

Расходы на медицину растут вдвое быстрее ВВП из-за пожилых пациентов с множественными хроническими заболеваниями. При этом, как подчеркнули эксперты, эффективность системы важнее объемов финансирования. Россия, стабильно выделяющая около 10% госбюджета на здравоохранение, занимает лишь 69-е место по эффективности среди 197 стран. В Беларуси в 2024 году на эти цели направлено 4,8% ВВП (11,79 млрд BYN). Цель — повысить продолжительность жизни до 76,5 лет к 2025 году с нынешних 74,6.

Значительную угрозу создают поведенческие риски. Курение в России увеличивает риск онкологии в 12 раз, а гипертония и алкоголь — риск сердечно-сосудистых заболеваний втрое. В Беларуси к 2025 году ожирением может страдать до 50% населения, при этом сегодня избыточный вес имеют 20–25% детей.

Эти факторы ведут к катастрофическому росту коморбидности. В результате доля самых «дорогих» пациентов может вырасти с 0,5% до 10%, потребляя до 80% всех ресурсов здравоохранения.

Особую нагрузку на экономику создают не смертельные, но инвалидизирующие заболевания — психические и неврологические расстройства, диабет, болезни органов чувств. Они становятся главной причиной потерь производительности, вытесняя расходы на профилактику.

Для бизнеса, особенно финансового сектора, здоровье сотрудников становится фактором экономической устойчивости. Инвестиции в корпоративные программы модификации рисков напрямую снижают расходы и повышают производительность труда.

Таким образом, вывод экспертов конгресса однозначен: для государств стратегическим приоритетом должны стать национальные программы профилактики поведенческих рисков и охраны психического здоровья. Это уже не социальная статья расходов, а прямая инвестиция в устойчивый экономический рост.