|08.12.2025
|
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС «МОДИФИКАЦИЯ РИСКОВ. ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»
09:34 08.12.2025
В Москве прошел III Всероссийский конгресс с международным участием «Модификация рисков. От теории к практике».
В рамках мероприятия ведущие специалисты обсудили современные подходы к управлению рисками хронических неинфекционных заболеваний, экономические аспекты риск-ориентированного подхода и междисциплинарные стратегии в таких областях, как кардиология, эндокринология, пульмонология и сомнология.
Особое внимание было уделено корпоративной медицине как основному инструменту сохранения здоровья работающего населения. В тематическом симпозиуме «Модификация рисков в корпоративной медицине» эксперты представили эффективные профилактические программы для предприятий, методы повышения приверженности здоровому образу жизни и оценку экономической эффективности этих инициатив.
Организатором конгресса выступила Ассоциация медицинских специалистов по модификации рисков, которая в третий раз обеспечивает платформу для диалога по минимизации рисков и борьбе с хроническими заболеваниями. В ходе мероприятия обсуждались теоретические и практические аспекты модификации рисков, включая инновационные методы в пульмонологии, сомнологии, эндокринологии, кардиологии и онкологии, а также возможности корпоративных программ здоровья и коррекции образа жизни.
|
