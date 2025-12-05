|О компании
|05.12.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ОТМЕНЯЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ЗА ГРАНИЦУ
15:18 05.12.2025
Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
На период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие в настоящее время ограничения:
работающие в России физические лица – нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы;
запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.
При этом указанные запреты не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом.
Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.
