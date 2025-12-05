ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ОТМЕНЯЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ЗА ГРАНИЦУ


15:18 05.12.2025

Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие в настоящее время ограничения:

работающие в России физические лица – нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы;

запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

При этом указанные запреты не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2025
валюта курс
EUR 3.3530
USD 2.8767
RUB 3.7845
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3575 -0.0175
USD 2.8767 -0.019
RUB 3.7845 +0.0218
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3750
USD 2.8800 2.8850
RUB 3.7650 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 05.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1700
EUR/RUB 89.0000 89.6000
USD/RUB 76.0100 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
