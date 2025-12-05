ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКАХ СТРАН ЕАЭС ОБСУДИЛИ В ЕЭК


13:39 05.12.2025

Предварительные итоги развития экономик государств-членов Евразийского экономического союза в 2025 году рассмотрели на совещании с уполномоченными органами под председательством министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева, сообщает ЕЭК.

Министр ЕЭК отметил, что высокие темпы прироста ВВП в 2025 году сохраняются в Армении – 6%, Казахстане – 6,3% и Кыргызстане – 10%. Несколько замедлился рост в Беларуси и России. Вместе с тем загрузка производственных мощностей в странах и объем взаимной торговли остается на уровне предыдущего года.

«Динамика большинства макроэкономических показателей государств-членов остается положительной: высокие темпы роста сохраняются в отраслях экономики, ориентированных на внутренний спрос – в розничной торговле и строительстве. Безработица в большинстве стран – на исторически низком уровне», – рассказал министр ЕЭК.

Также Данияр Иманалиев пояснил, что на фоне обострения проблем долговой устойчивости в мировой экономике в государствах-членах наблюдается снижение относительного уровня долга сектора государственного управления и частного сектора.

С учетом принимаемых национальными (центральными) банками решений в области денежно-кредитной политики для борьбы с возросшей инфляцией директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев представил обзор влияния реальных процентных ставок на экономический рост государств ЕАЭС. По этой теме состоялась активная дискуссия с участием представителей органов денежно-кредитного регулирования. Участники совещания отметили необходимость проведения дальнейших консультаций по актуальным экономическим вопросам.
