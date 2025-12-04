|О компании
|04.12.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В ЕЭК РАССМОТРЕЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ ДОГОВОРА О ЕАЭС
16:00 04.12.2025
Совершенствование положений Договора о Евразийском экономическом союзе рассмотрели на заседании сводной рабочей группы под председательством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева в штаб-квартире ЕЭК.
Как сообщает
ЕЭК, рассмотрены изменения и дополнения в Договор о Союзе, охватывающие порядок учета, распределения и перечисления поступающих доходов от ввозных таможенных пошлин, меры нетарифного регулирования товаров из третьих стран, а также механизмы начисления и распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.
Также была продолжена работа над проектом протокола о внесении поправок в Договор о Евразийском экономическом союзе («V Большой протокол»), публичное обсуждение которого в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия успешно завершилось.
Участники заседания запланировали проведение следующего заседания сводной рабочей группы в I квартале 2026 года.
