Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


КОЛЛЕГИЯ ЕЭК НА ТРИ ГОДА ОБНУЛИЛА ПОШЛИНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОРЕХОВ, СЕМЯН И КОСТОЧЕК


15:22 02.12.2025

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении орехов ши, орехов шореи, саловых орехов, семян гарцинии индийской (код 1207 99 960 1 ТН ВЭД ЕАЭС) и косточек плодов мангиферы индийской (манго) и их ядер (код 1212 99 950 1 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 0% от таможенной стоимости по 31 декабря 2028 года включительно, сообщает ЕЭК.

«Эта мера направлена на поддержку предприятий-переработчиков экзотического сырья, занимающихся производством специализированных жиров, стеаринов, эквивалентов и заменителей масла какао, используемых в масложировой, кондитерской и косметической отраслях промышленности», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
