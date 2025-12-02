Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении орехов ши, орехов шореи, саловых орехов, семян гарцинии индийской (код 1207 99 960 1 ТН ВЭД ЕАЭС) и косточек плодов мангиферы индийской (манго) и их ядер (код 1212 99 950 1 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 0% от таможенной стоимости по 31 декабря 2028 года включительно, сообщает ЕЭК.

«Эта мера направлена на поддержку предприятий-переработчиков экзотического сырья, занимающихся производством специализированных жиров, стеаринов, эквивалентов и заменителей масла какао, используемых в масложировой, кондитерской и косметической отраслях промышленности», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.