Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов и таможенный советник Посольства Китая в России Чжоу Вэньи обсудили необходимые шаги по активизации работы совместного Подкомитета по таможенному сотрудничеству между Евразийской экономической комиссией и Китайской Народной Республикой.

Как сообщает ЕЭК, стороны обсудили углубление взаимодействия в таможенной сфере, развитие цифровой таможни, а также инструменты обеспечения бесшовного транзита товаров между странами ЕАЭС и Китаем.

Рассмотрена подготовка протокола об обмене информацией между таможенными службами государств Союза и Главным таможенным управлением Китая.

«Информационный обмен необходим для упрощения и ускорения таможенных процедур, «обеления» товарооборота», – подчеркнул Руслан Давыдов.

Министр ЕЭК информировал китайских коллег о нововведениях таможенного регулирования в ЕАЭС и стратегических планах по его совершенствованию. Он также отметил значительный вклад КНР в реализацию проекта «умная таможня» на площадке Всемирной таможенной организации.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность развивать сотрудничество в таможенной сфере и договорились организовать в 2026 году встречу министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК и начальника Главного таможенного управления Китая.