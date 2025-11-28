Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в Положение об условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза, сообщает ЕЭК.

Принятое решение содержит поправки, направленные на оптимизацию отдельных принципов применения системы, а также устанавливает дополнительный переходный период, в течение которого страны, исключаемые ООН из категории наименее развитых стран, смогут пользоваться тарифными преференциями при поставках своих товаров в ЕАЭС.

«Одобренные изменения являются продолжением последовательной работы по совершенствованию единой системы тарифных преференций Союза и будут способствовать реализации мер поддержки наименее развитых стран, согласованных на площадке ВТО», – отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.