ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕАЭС СОВЕРШЕНСТВУЕТ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ


17:15 28.11.2025

Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в Положение об условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза, сообщает ЕЭК.

Принятое решение содержит поправки, направленные на оптимизацию отдельных принципов применения системы, а также устанавливает дополнительный переходный период, в течение которого страны, исключаемые ООН из категории наименее развитых стран, смогут пользоваться тарифными преференциями при поставках своих товаров в ЕАЭС.

«Одобренные изменения являются продолжением последовательной работы по совершенствованию единой системы тарифных преференций Союза и будут способствовать реализации мер поддержки наименее развитых стран, согласованных на площадке ВТО», – отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2025
валюта курс
EUR 3.3674
USD 2.9089
RUB 3.7168
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9089 -0.0064
RUB 3.7168 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3850
USD 2.9100 2.9170
RUB 3.7000 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 28.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1640
EUR/RUB 90.8000 91.4000
USD/RUB 78.3000 78.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line