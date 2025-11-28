Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии

В ЕАЭС РАЗРАБОТАЮТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ

13:43 28.11.2025 В ЕАЭС разработают межгосударственную программу по робототехнике. Об этом сообщает пресс-служба ГКНТ. Предполагается, что межгоспрограмма будет состоять из нескольких проектов: создание центров промышленной робототехники в государствах-членах союза; создание новых предприятий по серийному производству роботов; оснащение предприятий промышленными роботами, создание цифровой платформы.