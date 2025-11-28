|О компании
28.11.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В ЕАЭС РАЗРАБОТАЮТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
13:43 28.11.2025
В ЕАЭС разработают межгосударственную программу по робототехнике. Об этом сообщает пресс-служба ГКНТ.
Предполагается, что межгоспрограмма будет состоять из нескольких проектов: создание центров промышленной робототехники в государствах-членах союза; создание новых предприятий по серийному производству роботов; оснащение предприятий промышленными роботами, создание цифровой платформы.
