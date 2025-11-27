АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую российскую экспозицию на Международном военно-техническом форуме EDEX 2025, который пройдет с 1 по 4 декабря в Каире, сообщает пресс-служба организации.

Компания продемонстрирует самую востребованную в Африке российскую продукцию для ВВС, ПВО, СВ и ВМФ, а также средства безопасности.

«EDEX 2025 занимает особое место в выставочной кампании Рособоронэкспорта. В этом году мы отмечаем знаковое событие — 70-летие военно-технического сотрудничества между Россией и Египтом. Между нашими странами сложились отношения стратегического партнерства, основанные на взаимном уважении, доверии и общности интересов. Сегодня Рособоронэкспорт предлагает Египту не просто образцы вооружений, а комплексные решения для национальной безопасности, в том числе для развития оборонно-промышленного комплекса страны через реализацию проектов технологического сотрудничества», – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Выставка EDEX проводится под патронажем Президента Арабской Республики Египет и Верховного главнокомандующего египетскими вооруженными силами Абдельфаттаха Сиси. Рособоронэкспорт, принимавший участие во всех предыдущих форумах, традиционно презентует самые современные российские образцы, которые имеют опыт боевого применения.

Для военно-воздушных сил Рособоронэкспорт на своем стенде представит многофункциональный истребитель Су-57Э – единственную в мире машину 5-го поколения, имеющую реальный опыт боевого применения в современных условиях насыщенной противовоздушной обороны. В сегменте специальной авиации демонстрируется самолет-заправщик Ил-78МК-90А, который в процессе эксплуатации может быть оперативно переоборудован в различные варианты – транспортный, санитарный, противопожарный. Презентуемый боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 оснащен бортовым комплексом обороны и уникальной системой катапультирования экипажа. Вооружение машины составляют современные авиационные средства поражения, в том числе высокоточные с повышенной дальностью применения.

В сегменте ПВО компания покажет зенитную ракетную систему С-350Е "Витязь", которая в реальных боевых условиях показала высокую способность к поражению широкого спектра воздушных целей, в том числе в полностью автоматическом режиме. Демонстрируемый ПЗРК "Верба" – единственный в мире переносной комплекс с трехспектральной головкой самонаведения, он отличается высокой помехозащищенностью и характеризуется повышенными возможностями поражения воздушных целей с низким уровнем теплового излучения.

Также широкая линейка средств ПВО дальнего действия, средней и малой дальности будет представлена гостям российской экспозиции на стенде Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Рособоронэкспорт презентует российское вооружение для Сухопутных войск, созданное или модернизированное с учетом опыта современных боевых действий. Среди него танк Т-90МС в новом облике, боевая машина пехоты БМП-3 и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" с дистанционным пультом, а также барражирующие боеприпасы, в том числе "Ланцет-Э" в обновленном облике.

Делегации военно-морских сил на EDEX 2025 смогут ознакомиться с береговым ракетным комплексом "Рубеж-МЭ".

По представленной на выставке продукции Рособоронэкспорт готов обсуждать новые проекты взаимодействия, в том числе в рамках индустриального сотрудничества в полном соответствии с современными рыночными трендами. Вопросы расширения партнерства и реализации новых проектов компания обсудит с представителями силовых ведомств Египта и других стран региона.