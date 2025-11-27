|О компании
27.11.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
СТРАНЫ ЕАЭС ГОТОВЯТ КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
17:19 27.11.2025
Страны ЕАЭС готовят концепцию развития туризма. Об этом на III Международном конгрессе туроператоров в Сочи заявила заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Лусине Багратуни, сообщает ЕЭК.
По ее словам, документ определит приоритетные направления сотрудничества государств Евразийского экономического союза в сфере туризма. Он создаст условия для развития связей между туроператорами и бизнес-ассоциациями, повышения конкурентоспособности туристического сектора стран Союза на глобальном рынке.
Представитель ЕЭК также сообщила, что сейчас завершается формирование нового интегрированного информационного ресурса, который объединит данные национальных туристических порталов государств ЕАЭС и включит в себя маршруты и актуальную информацию о туристических объектах.
«Туризм является одним из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики и мощным драйвером роста бизнеса. Но, несмотря на значительный потенциал, его вклад в ВВП стран Союза сегодня составляет порядка 3% при среднемировом уровне около 10%, что подчеркивает большие возможности для дальнейшего развития отрасли. Уверена, что Конгресс станет эффективной площадкой для обмена опытом и выработки соответствующих предложений», – сказала Лусине Багратуни, подчеркнув готовность Комиссии к дальнейшему расширению взаимодействия с туроператорским сообществом.
