Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


СТРАНЫ ЕАЭС ГОТОВЯТ КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА


17:19 27.11.2025

Страны ЕАЭС готовят концепцию развития туризма. Об этом на III Международном конгрессе туроператоров в Сочи заявила заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Лусине Багратуни, сообщает ЕЭК.

По ее словам, документ определит приоритетные направления сотрудничества государств Евразийского экономического союза в сфере туризма. Он создаст условия для развития связей между туроператорами и бизнес-ассоциациями, повышения конкурентоспособности туристического сектора стран Союза на глобальном рынке.

Представитель ЕЭК также сообщила, что сейчас завершается формирование нового интегрированного информационного ресурса, который объединит данные национальных туристических порталов государств ЕАЭС и включит в себя маршруты и актуальную информацию о туристических объектах.

«Туризм является одним из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики и мощным драйвером роста бизнеса. Но, несмотря на значительный потенциал, его вклад в ВВП стран Союза сегодня составляет порядка 3% при среднемировом уровне около 10%, что подчеркивает большие возможности для дальнейшего развития отрасли. Уверена, что Конгресс станет эффективной площадкой для обмена опытом и выработки соответствующих предложений», – сказала Лусине Багратуни, подчеркнув готовность Комиссии к дальнейшему расширению взаимодействия с туроператорским сообществом.
