|26.11.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РАМКАХ ЕАЭС ОБСУДИЛИ В МОСКВЕ
16:05 26.11.2025
Под председательством министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыта Султанова состоялось заседание Консультативного комитета по финансовым рынкам при Коллегии ЕЭК. В мероприятии, организованном на площадке Центрального банка России, приняли участие руководители и представители центральных (национальных) банков и финансовых регуляторов стран Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, ключевой темой обсуждения стало практическое формирование общего финансового рынка (ОФР) Союза, в частности применение подготовленного Комиссией совместно со странами-участницами разноуровневого (дифференцированного) подхода к гармонизации законодательства в финансовом секторе.
Указанный подход, а также этапы его реализации планируется представить на рассмотрение глав государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2025 года.
«Разноуровневый подход позволит проводить гармонизацию законодательства и совершенствовать регулирование при сохранении стабильности национальных рынков государств-членов без ужесточения условий для финансовых организаций. Гармонизированные требования к регулированию деятельности на ОФР будут применяться лишь для тех участников финансового рынка, которые оказывают услуги на всем пространстве Союза. В отношении участников, работающих только на территории своего государства-члена, будут сохраняться требования, установленные национальным законодательством», – пояснил Бахыт Султанов.
По словам министра ЕЭК, участники финансового рынка смогут самостоятельно принимать решение о выходе на общий финансовый рынок, исходя из экономической целесообразности.
Также члены Консультативного комитета рассмотрели вопросы о внедрении платформенных решений для снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма в банковском секторе и создании рабочей группы по взаимодействию стран ЕАЭС в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
«Мы создаем общий финансовый рынок ЕАЭС, основанный на четырех ключевых принципах: единые стандарты регулирования, взаимное признание лицензий, возможность работать во всех странах Союза без необходимости открывать отдельные юридические лица и, что крайне важно, тесное административное сотрудничество между нашими ведомствами», – резюмировал Бахыт Султанов.
