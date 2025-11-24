Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович в Минске принял участие в VIII Международной конференции Суда Евразийского экономического союза об обеспечении верховенства права на пространстве ЕАЭС.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, на сессии «Общие правила конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза» Максим Ермолович отметил, что по результатам практики правоприменения и взаимодействия с Судом ЕАЭС в союзном праве урегулированы вопросы сроков давности для антимонопольных нарушений на таких рынках, а также ответственности недобросовестных субъектов за неисполнение «поведенческих условий», предписанных решениями Коллегии Комиссии по делам о нарушениях.

Вынесен на внутригосударственное согласование пакет поправок к Договору о Союзе, предусматривающих право физических лиц на обращение в Суд ЕАЭС об оспаривании решений Коллегии Комиссии в сфере контроля за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках. Планируются к вынесению на Совет ЕЭК в декабре этого года поправки в Порядок рассмотрения дел, обеспечивающие информированность субъекта об инкриминируемом ему правонарушении.

«Указанные поправки помогут гражданам и юридическим лицам стран Союза лучше защищать свои интересы», – подчеркнул Максим Ермолович.

Он также обратил внимание на проводимую блоком по конкуренции совместно с государствами-членами работу в рамках инициативы казахстанской стороны по Стратегии-2025 о возможности пострадавшего лица обратиться в суд государства Союза с иском о возмещении ущерба, причиненного в результате нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

«Развитие возможностей субъектов по возмещению ущерба будет служить дополнительным стимулом для соблюдения конкурентного права на союзном трансграничном пространстве», – резюмировал министр ЕЭК.