ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК: МЫ СОЗДАЁМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ В РАМКАХ ЕАЭС КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА


14:41 25.11.2025

Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович в Минске принял участие в VIII Международной конференции Суда Евразийского экономического союза об обеспечении верховенства права на пространстве ЕАЭС.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, на сессии «Общие правила конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза» Максим Ермолович отметил, что по результатам практики правоприменения и взаимодействия с Судом ЕАЭС в союзном праве урегулированы вопросы сроков давности для антимонопольных нарушений на таких рынках, а также ответственности недобросовестных субъектов за неисполнение «поведенческих условий», предписанных решениями Коллегии Комиссии по делам о нарушениях.

Вынесен на внутригосударственное согласование пакет поправок к Договору о Союзе, предусматривающих право физических лиц на обращение в Суд ЕАЭС об оспаривании решений Коллегии Комиссии в сфере контроля за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках. Планируются к вынесению на Совет ЕЭК в декабре этого года поправки в Порядок рассмотрения дел, обеспечивающие информированность субъекта об инкриминируемом ему правонарушении.

«Указанные поправки помогут гражданам и юридическим лицам стран Союза лучше защищать свои интересы», – подчеркнул Максим Ермолович.

Он также обратил внимание на проводимую блоком по конкуренции совместно с государствами-членами работу в рамках инициативы казахстанской стороны по Стратегии-2025 о возможности пострадавшего лица обратиться в суд государства Союза с иском о возмещении ущерба, причиненного в результате нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

«Развитие возможностей субъектов по возмещению ущерба будет служить дополнительным стимулом для соблюдения конкурентного права на союзном трансграничном пространстве», – резюмировал министр ЕЭК.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2025
валюта курс
EUR 3.3733
USD 2.9243
RUB 3.7035
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9243 +0.0018
RUB 3.7035 +0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3680 3.3650
USD 2.9150 2.9200
RUB 3.6910 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 24.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1535 1.1585
EUR/RUB 91.0000 91.5000
USD/RUB 78.8000 79.1000
подробнее