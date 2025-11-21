19–20 ноября прошло заседание рабочей группы при Консультативном комитете по таможенному регулированию под руководством директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Куата Рахимова.

Как сообщает ЕЭК, основное внимание было уделено расширению упрощений для уполномоченных экономических операторов (УЭО) и практики их применения.

Стороны обсудили предложения по оптимизации предварительного декларирования для операторов с возможностью выпуска товаров в пунктах пропуска, а также проведению операций в отношении товаров, размещенных в соответствии с процедурой таможенного склада на площадках УЭО, без разрешения таможенного органа. Продолжено обсуждение инициативы о возможности применения УЭО отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин без предоставления обеспечения.

Рассмотрены особенности применения упрощений при декларировании товаров, перемещаемых в рамках многосторонних сделок с участием УЭО и третьих лиц. Эксперты отметили необходимость дополнительного анализа этого вопроса для обеспечения баланса между удобством операторов и предотвращением неправомерного использования упрощений.

Институт уполномоченного экономического оператора является международно признанным инструментом взаимодействия бизнеса и таможенных органов. Статус УЭО предоставляет компаниям ряд упрощений при соблюдении установленных требований.

Рабочая группа по развитию института УЭО создана в 2014 году и занимается формированием предложений по его совершенствованию в рамках ЕАЭС.