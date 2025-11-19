ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕАЭС И АСЕАН УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


14:39 19.11.2025

Результаты реализации программы сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и перспективы развития партнерства по защите прав потребителей обсуждены в онлайн-формате на сессии Комитета по защите прав потребителей АСЕАН, сообщает ЕЭК.

Участники заседания затронули вопросы, касающиеся современного состояния защиты прав потребителей, которые актуальны для регионов ЕАЭС и АСЕАН.

Директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Владимир Синкевич отметил в своём выступлении, что эта тема занимает одно из ключевых мест в стратегии развития Евразийского экономического союза.

«Мир вступил в эпоху технологического прогресса и цифровой трансформации. И в этих новых условиях защита прав потребителей становится определяющим фактором нашего будущего», – заявил глава департамента ЕЭК

Владимир Синкевич поднял ключевые вопросы диалога ЕАЭС – АСЕАН в сфере защиты прав потребителей. Совместно с председателем Комитета по защите прав потребителей АСЕАН – генеральным секретарем Офиса по защите прав потребителей Таиланда Роннаронгом Пхулпипатом он представил результаты первого семинара, организованного Комиссией и Секретариатом АСЕАН для госорганов стран двух интеграционных объединений в сентябре нынешнего года.

Участники мероприятия подчеркнули значимость своевременного реагирования на изменения рыночной среды, обусловленные развитием цифровых технологий и внедрением искусственного интеллекта.

На заседании рассмотрены планы сотрудничества на среднесрочную перспективу, в том числе в рамках реализации мероприятий новой программы сотрудничества Комиссии и АСЕАН на 2026–2030 годы. Работа будет ориентирована на обмен лучшим опытом и практиками путем проведения совместных мероприятий, направленных на укрепление потенциала двух регионов в области защиты прав потребителей.

Встреча стала значимым этапом укрепления сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН. Стороны показали готовность совместно решать возникающие в указанной сфере проблемы и повышать уровень доверия среди потребителей.
