ЕАЭС и Китай продолжают внедрение передового проекта по цифровизации железнодорожных грузоперевозок. Об этом министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил по итогам заседания Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой, сообщает ЕЭК.

«Одним из ключевых условий сокращения сроков поставки товаров железнодорожным транспортом, устранения административных барьеров и уменьшения издержек бизнеса является переход на электронные транспортные и товаросопроводительные документы», – подчеркнул министр ЕЭК.

В рамках заседания Совместной комиссии состоялись консультации российской стороны с представителями Китайских железных дорог, целью которых, по словам Андрея Слепнева, являлось финальное согласование всех необходимых условий для подписания Порядка взаимодействия при осуществлении опытных перевозок по безбумажной технологии реализации и Соглашения об осуществлении перевозок по безбумажной технологии.

«Рассчитываем, что необходимые внутригосударственные процедуры завершатся в КНР до конца текущего года. Также надеемся, что в самое ближайшее время будет готов к подписанию аналогичный пакет документов и с Казахстаном», – отметил глава блока по торговле ЕЭК.