|14.11.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК: ЕАЭС И КИТАЙ ПРОДОЛЖАЮТ ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПРОЕКТА ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ Ж/Д ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
12:47 14.11.2025
ЕАЭС и Китай продолжают внедрение передового проекта по цифровизации железнодорожных грузоперевозок. Об этом министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил по итогам заседания Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой, сообщает ЕЭК.
«Одним из ключевых условий сокращения сроков поставки товаров железнодорожным транспортом, устранения административных барьеров и уменьшения издержек бизнеса является переход на электронные транспортные и товаросопроводительные документы», – подчеркнул министр ЕЭК.
В рамках заседания Совместной комиссии состоялись консультации российской стороны с представителями Китайских железных дорог, целью которых, по словам Андрея Слепнева, являлось финальное согласование всех необходимых условий для подписания Порядка взаимодействия при осуществлении опытных перевозок по безбумажной технологии реализации и Соглашения об осуществлении перевозок по безбумажной технологии.
«Рассчитываем, что необходимые внутригосударственные процедуры завершатся в КНР до конца текущего года. Также надеемся, что в самое ближайшее время будет готов к подписанию аналогичный пакет документов и с Казахстаном», – отметил глава блока по торговле ЕЭК.
