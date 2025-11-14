ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК: ЕАЭС И КИТАЙ ПРОДОЛЖАЮТ ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПРОЕКТА ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ Ж/Д ГРУЗОПЕРЕВОЗОК


12:47 14.11.2025

ЕАЭС и Китай продолжают внедрение передового проекта по цифровизации железнодорожных грузоперевозок. Об этом министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил по итогам заседания Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой, сообщает ЕЭК.

«Одним из ключевых условий сокращения сроков поставки товаров железнодорожным транспортом, устранения административных барьеров и уменьшения издержек бизнеса является переход на электронные транспортные и товаросопроводительные документы», – подчеркнул министр ЕЭК.

В рамках заседания Совместной комиссии состоялись консультации российской стороны с представителями Китайских железных дорог, целью которых, по словам Андрея Слепнева, являлось финальное согласование всех необходимых условий для подписания Порядка взаимодействия при осуществлении опытных перевозок по безбумажной технологии реализации и Соглашения об осуществлении перевозок по безбумажной технологии.

«Рассчитываем, что необходимые внутригосударственные процедуры завершатся в КНР до конца текущего года. Также надеемся, что в самое ближайшее время будет готов к подписанию аналогичный пакет документов и с Казахстаном», – отметил глава блока по торговле ЕЭК.
