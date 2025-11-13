ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


В ЕЭК ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ СОГЛАСОВАННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


12:02 14.11.2025

На заседании Консультативного комитета по вопросам защиты прав потребителей подведены итоги пятилетнего периода реализации профильных мероприятий Стратегии-2025, сообщает ЕЭК.

Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий отметил: «Сотрудничество в сфере защиты прав потребителей достигло принципиально нового уровня. Впервые принята программа совместных действий стран Союза, которая стала своевременным и необходимым шагом для формирования надежного механизма защиты прав потребителей в рамках ЕАЭС. О результатах совместной работы в этом направлении планируется проинформировать Евразийский межправсовет в первом полугодии 2026 года».

Члены Консультативного комитета обсудили новую программу совместных действий государств-членов до 2030 года, проект которой будет представлен на утверждение главам правительств в следующем году. Министр ЕЭК подчеркнул, что программа предусматривает активное участие общественных организаций и бизнеса, что позволит обеспечить комплексный и сбалансированный подход к развитию общего потребительского рынка.

Участники заседания подтвердили необходимость дальнейшего расширения отраслевого сотрудничества, согласовали тематику информационной работы в сфере защиты прав потребителей на 2026 год и рассмотрели инициативу Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь об ограничении использования ненормативной лексики и неэтичных изображений на товарах и в местах их продажи.

Консультативный комитет по вопросам защиты прав потребителей государств Союза создан при Коллегии Комиссии для подготовки предложений, рекомендаций и проведения консультаций по вопросам реализации государствами-членами согласованной политики в профильной сфере.

В состав Консультативного комитета входят представители госорганов, бизнеса, научных и общественных организаций стран ЕАЭС. Председатель Консультативного комитета – министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.
