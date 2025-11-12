В отделении Исполнительного комитета СНГ в Москве 11 ноября 2025 года состоялось заседание экспертной группы по разработке проектов Концепции развития сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области производства перспективных материалов для высокотехнологичных отраслей промышленности и Плана мероприятий по ее реализации, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции с участием представителей Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, НИЦ «Курчатовский институт», являющегося базовой организацией государств – участников СНГ, а также Исполнительного комитета СНГ.

С приветственным словом к участникам обратился директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Мыскин Михаил Евгеньевич.

Заседание экспертной группы прошло под председательством помощника генерального директора НИЦ «Курчатовский институт» Дасковского Михаила Исаевича.

Участники заседания отметили, что разработка новых материалов с более высокими характеристиками – прочность, усталостная долговечность, температуры эксплуатации, стойкость к внешним факторам – невозможна без современных средств производства, научной базы, высококвалифицированных инженерно-технических и производственных кадров, а также развитых кооперационных связей научных и образовательных организаций, предприятий промышленности стран СНГ.

Эксперты детально обсудили представленные предложения и дополнения и одобрили проекты документов. После процедуры согласования в правительствах проекты Концепции развития сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области производства перспективных материалов для высокотехнологичных отраслей промышленности и Плана мероприятий по ее реализации будут внесены на рассмотрение высших органов СНГ в установленном порядке.

Концепция направлена на формирование и развитие межгосударственной научно-технической и производственной кооперации в области производства перспективных материалов для высокотехнологичных отраслей промышленности. Среди основных направлений сотрудничества в рамках обсуждаемых документов можно выделить использование механизмов, обеспечивающих трансфер технологий и результатов научных исследований в реальные сектора экономики, разработку нормативно-технической базы и стандартов, содействие подготовке высококвалифицированных кадров в области материаловедения и технологий материалов. В числе приоритетных векторов взаимодействия также содействие привлечению инвестиций в разработку перспективных материалов, повышение уровня локализации производства высокотехнологичной продукции, развитие научно-технической базы.

Ожидается, что эффективное сотрудничество государств – участников СНГ в области производства перспективных материалов внесет вклад в ускорение внедрения инновационных разработок в ведущих высокотехнологичных отраслях промышленности на пространстве СНГ.