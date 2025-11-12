ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АПК В РАМКАХ ЕАЭС ОБСУДИЛИ В БИШКЕКЕ


14:13 12.11.2025

В Бишкеке состоялась рабочая встреча министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян с первым заместителем председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики, членом Совета ЕЭК Данияром Амангельдиевым.

Как сообщает ЕЭК, стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием промышленности и АПК в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов и укреплению кооперационных связей. Рассмотрены предложения по участию Кыргызстана в реализации механизма финансового содействия промышленным проектам ЕАЭС.

«В промышленном секторе Кыргызской Республики целый ряд отраслей обладает высоким кооперационным потенциалом. В их числе – легкая промышленность, автомобилестроение, специализированное машиностроение, металлургия. Для развития промкооперации и формирования высокоиндустриальной экономики в Кыргызстане есть все базовые условия. Благодаря механизму финансового содействия интеграционные инициативы кыргызского бизнеса могут получить реальную финансовую поддержку из бюджета Комиссии», – отметила Гоар Барсегян.

Она сообщила о ходе подготовки к шестому заседанию Совета по агропромышленной политике ЕАЭС, который состоится 25 ноября в Минске, и о разработке механизма финансовой поддержки совместных кооперационных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

В рамках визита при содействии Российско-Кыргызского фонда развития Гоар Барсегян провела презентацию механизма поддержки финкооперации в ЕАЭС для представителей банков и других бизнес-структур Кыргызстана. Министр ЕЭК проинформировала об условиях включения предприятий в программу поддержки евразийских интеграционных проектов.

«Приглашаю предприятия и финансовые организации Кыргызской Республики к сотрудничеству. Наш механизм очень гибкий. Субсидия Комиссии может использоваться в сочетании с национальными мерами поддержки, что позволяет предприятиям на более выгодных условиях создавать новые линии производства и увеличивать уже действующие мощности», – отметила министр ЕЭК.

Гоар Барсегян также посетила в Бишкеке ОсОО «Автомаш Радиатор», где ознакомилась с производственным процессом и линейкой выпускаемой продукции в области проектирования и производства радиаторов охлаждения двигателей и отопителей к грузовым, легковым автомобилям и тракторам.
