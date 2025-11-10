|О компании
|10.11.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕАБР: УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ СОСТАВИЛ 2,2% ПО ИТОГАМ СЕНТЯБРЯ
14:32 10.11.2025
Уровень безработицы в России составил 2,2% по итогам сентября после 2,1% в августе.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), с исключением сезонного фактора показатель сохраняется на уровне исторического минимума.
«Рынок труда остается напряженным: среднее время поиска работы — 4,8 месяца, что близко к минимальным значениям. Рост реальных зарплат (+3,8% в августе), по нашей оценке, по-прежнему опережает динамику производительности труда. Ситуация в сфере занятости остается источником проинфляционных рисков и может ограничивать возможности снижения ключевой ставки регулятором», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР.
