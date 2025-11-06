Министр по транспорту и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев в Абу-Даби (ОАЭ) провел рабочую встречу с руководителем и управляющим директором группы компаний Abu-Dhabi Ports Group Мохамедом Жума Аль Шамиси. В ходе переговоров стороны обсудили долгосрочные перспективы сотрудничества, сообщает ЕЭК.

Главной целью взаимодействия является изучение опыта AD Ports Group, как поставщика комплексных глобальных торговых, транспортных и логистических решений, обладающего передовыми технологиями по созданию цифровых транспортных коридоров и цифровых кластеров.

«Углубление сотрудничества в области транспорта и инфраструктуры с партнером мирового класса, таким как AD Ports Group, представляет собой важный шаг для дальнейшего развития международных транспортно-логистических связей Евразийского экономического союза. Наше сотрудничество послужит динамичным катализатором роста взаимоотношений Союза с ОАЭ, принося взаимную пользу», - заявил Арзыбек Кожошев.

«Наши договоренности с Евразийской экономической комиссией знаменуют собой важный шаг на пути к объединению глобальных торговых маршрутов и укреплению стратегического партнерства ОАЭ с ЕАЭС. Делясь своим обширным опытом в области эксплуатации терминалов, цифровой трансформации и морских перевозок, мы стремимся построить более устойчивые и эффективные цепочки поставок, которые принесут пользу как нашей группе, так и нашим партнерам. Это партнерство полностью соответствует видению расширения нашего присутствия на глобальном уровне и внесению вклада в экономическое развитие наших международных партнеров», - сказал Мохаммед Джума Аль Шамиси.

В соответствии с подписанным сторонами протоколом AD Ports Group и ЕЭК в 2025 – 2026 годах планируют сотрудничество и обмен лучшими практиками в области транспорта, инфраструктуры и цифровизации логистики, а также изучение возможностей создания новых логистических центров в странах ЕАЭС.