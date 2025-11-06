ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК ПЛАНИРУЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ОАЭ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА, ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЦИФРОВИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ


16:23 06.11.2025

Министр по транспорту и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев в Абу-Даби (ОАЭ) провел рабочую встречу с руководителем и управляющим директором группы компаний Abu-Dhabi Ports Group Мохамедом Жума Аль Шамиси. В ходе переговоров стороны обсудили долгосрочные перспективы сотрудничества, сообщает ЕЭК.

Главной целью взаимодействия является изучение опыта AD Ports Group, как поставщика комплексных глобальных торговых, транспортных и логистических решений, обладающего передовыми технологиями по созданию цифровых транспортных коридоров и цифровых кластеров.

«Углубление сотрудничества в области транспорта и инфраструктуры с партнером мирового класса, таким как AD Ports Group, представляет собой важный шаг для дальнейшего развития международных транспортно-логистических связей Евразийского экономического союза. Наше сотрудничество послужит динамичным катализатором роста взаимоотношений Союза с ОАЭ, принося взаимную пользу», - заявил Арзыбек Кожошев.

«Наши договоренности с Евразийской экономической комиссией знаменуют собой важный шаг на пути к объединению глобальных торговых маршрутов и укреплению стратегического партнерства ОАЭ с ЕАЭС. Делясь своим обширным опытом в области эксплуатации терминалов, цифровой трансформации и морских перевозок, мы стремимся построить более устойчивые и эффективные цепочки поставок, которые принесут пользу как нашей группе, так и нашим партнерам. Это партнерство полностью соответствует видению расширения нашего присутствия на глобальном уровне и внесению вклада в экономическое развитие наших международных партнеров», - сказал Мохаммед Джума Аль Шамиси.

В соответствии с подписанным сторонами протоколом AD Ports Group и ЕЭК в 2025 – 2026 годах планируют сотрудничество и обмен лучшими практиками в области транспорта, инфраструктуры и цифровизации логистики, а также изучение возможностей создания новых логистических центров в странах ЕАЭС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.11.2025
валюта курс
EUR 3.4307
USD 2.9796
RUB 3.6783
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4333 -0
USD 2.9796 +0.0021
RUB 3.6783 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4240 3.4290
USD 2.9720 2.9800
RUB 3.6600 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 06.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1500 1.1566
EUR/RUB 93.2000 93.8527
USD/RUB 80.9000 81.4730
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте