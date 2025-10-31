|О компании
|31.10.2025
|
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В ЛИТВЕ С 1 ЯНВАРЯ ПОВЫШАЕТСЯ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
15:33 31.10.2025
В Литве с 1 января 2026 года повышается пенсионный возраст. Об этом сообщают местные СМИ.
Пенсионный возраст для мужчин и женщин в стране станет одинаковым - 65 лет. При этом повысится и обязательный стаж. В 2026 году он составит 34 года и 6 месяцев, с 2027 года - 35 лет.
|
|
