Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


РАЗВИТИЕ ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ В ЕАЭС КАК ИНСТРУМЕНТА ЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБСУДИЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


15:25 31.10.2025

О деятельности в сфере технического регулирования в рамках Евразийского экономического союза рассказал заместитель директора профильного Департамента Евразийской экономической комиссии Максим Ким в Санкт-Петербурге на открытой сессии совместного заседания Комитета по техническому регулированию Российского союза промышленников и предпринимателей и Комиссии РСПП по развитию радиоэлектронной и электротехнической промышленности, сообщает ЕЭК.

Представитель ЕЭК сообщил о работе, которую проводит Комиссия по этим направлениям, включая актуализацию требований техрегламентов Союза и перечней стандартов в электротехники и радиоэлектронике.

«Механизм разработки и принятия технических регламентов, формирование базы документов для оценки и контроля за исполнением их требований, их доступность для пользователя, организация оценки научно–технического уровня обязательных требований – все это регламентировано правом Союза, – отметил Максим Ким.

Он подчеркнул, что к настоящему времени Комиссией совместно со странами ЕАЭС разработаны и приняты 52 технических регламента Союза, 48 из которых уже вступили в силу, проводится постоянная работа по формированию и актуализации доказательственной базы.

Отдельный акцент Максим Ким сделал на вопросах стандартизации: «Более тысячи передовых межгосударственных и национальных стандартов в сфере электротехники и радиоэлектроники включены в доказательную базу ЕАЭС. Уровень гармонизации этих документов с международными стандартами составляет почти 90 процентов».
