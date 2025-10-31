|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
РАЗВИТИЕ ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ В ЕАЭС КАК ИНСТРУМЕНТА ЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБСУДИЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
15:25 31.10.2025
О деятельности в сфере технического регулирования в рамках Евразийского экономического союза рассказал заместитель директора профильного Департамента Евразийской экономической комиссии Максим Ким в Санкт-Петербурге на открытой сессии совместного заседания Комитета по техническому регулированию Российского союза промышленников и предпринимателей и Комиссии РСПП по развитию радиоэлектронной и электротехнической промышленности, сообщает ЕЭК.
Представитель ЕЭК сообщил о работе, которую проводит Комиссия по этим направлениям, включая актуализацию требований техрегламентов Союза и перечней стандартов в электротехники и радиоэлектронике.
«Механизм разработки и принятия технических регламентов, формирование базы документов для оценки и контроля за исполнением их требований, их доступность для пользователя, организация оценки научно–технического уровня обязательных требований – все это регламентировано правом Союза, – отметил Максим Ким.
Он подчеркнул, что к настоящему времени Комиссией совместно со странами ЕАЭС разработаны и приняты 52 технических регламента Союза, 48 из которых уже вступили в силу, проводится постоянная работа по формированию и актуализации доказательственной базы.
Отдельный акцент Максим Ким сделал на вопросах стандартизации: «Более тысячи передовых межгосударственных и национальных стандартов в сфере электротехники и радиоэлектроники включены в доказательную базу ЕАЭС. Уровень гармонизации этих документов с международными стандартами составляет почти 90 процентов».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2025
Курсы в банках
на 31.10.2025
Конвертация в банках
на 31.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте