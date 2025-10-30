Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев провёл рабочую встречу с Председателем Статкомитета СНГ Константином Лайкамом в штаб-квартире ЕЭК.

Как сообщает

ЕЭК, обсуждены ключевые вопросы информатизации статистики и возможности углубления сотрудничества между организациями в этой области.

Данияр Иманалиев поделился опытом Комиссии по разработке модернизированной подсистемы статистики и созданию евразийского регистра SDMX. Он отметил, что уполномоченным органам государств‑членов предоставлен доступ к регистру для ознакомления с его функциями и потенциалом использования.

Константин Лайкам рассказал о работе Статкомитета СНГ по формированию системы управления знаниями и открытых данных, разработанных в соответствии с принципами Semantic Web, и поделился планами по интеграции глобального регистра SDMX в моделирование справочников.

Данияр Иманалиев поддержал идею создания единого Статистического регистра SDMX, указав на его потенциал для повышения сопоставимости и гармонизации статистических данных.

Также рассмотрен вопрос унификации форматов предоставления статистической информации государствами‑членами в ЕЭК и вопросников Статкомитета СНГ для оптимизации процессов сбора и обработки данных и снижения нагрузки на страны‑респонденты.

Стороны выразили готовность к продолжению взаимодействия на разных уровнях обмена опытом и обсуждения последних разработок в области применения современных информационных технологий.