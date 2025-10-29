ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


В ЕЭК ОБСУДИЛИ РАСШИРЕНИЕ ЭКСПОРТА ФАРМПРОДУКЦИИ НА РЫНКИ СТРАН-ПАРТНЕРОВ ПО ТОРГОВЫМ СОГЛАШЕНИЯМ


08:59 30.10.2025

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев провел рабочую встречу с представителями фармацевтического бизнеса под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как сообщает ЕЭК, обсуждены вопросы продвижения продукции на рынки третьих стран и устранения имеющихся торговых барьеров.

«Для нас важно осуществлять взаимодействие с деловыми кругами для определения направлений работы с партнерами таким образом, чтобы в итоге достигался максимальный эффект, выражающийся в росте поставок продукции стран Евразийского экономического союза и развитии торгово-экономического сотрудничества в целом. Работа по снятию барьеров на внешних рынках в отношении указанной продукции соответствует как правовой базе, действующей между государствами-членами Союза, так и его торговым соглашениям с третьими странами», – отметил министр ЕЭК.

Среди основных имеющихся барьеров представители профильного предпринимательского сообщества обозначили длительность и сложность регистрации фармпродукции и медизделий в иностранных государствах. По их мнению, целесообразно рассмотреть вопрос о достижении договоренностей с некоторыми из них по ее облегчению. Соответствующие позиции взяты в проработку торговым блоком ЕЭК.
